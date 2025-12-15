Что известно о детях Степана Гиги, которые продолжат дело легендарного отца

Народный артист Украины Степан Гига написал десятки хитов, которые полюбились многим поколениям. Певец продолжал выступать на сцене с концертами несмотря ни на что и зажигал публику даже в последние месяцы жизни. Рядом со Степаном Петровичем всегда были дети – дочь и сын.

Смерть Степана Гиги – это большая потеря для украинской музыки. Однако его голос и песни навсегда останутся в сердцах и памяти украинцев, а путь легендарного отца продолжат его дети. Что известно о потомках народного артиста и чем они занимаются – читайте далее в материале 24 Канала.

Степан Гига крайне редко говорил о личном, а открытой информации об этом также не так много. Известно, что артист был женат дважды. С первой женой он познакомился еще в школе. У пары родилась дочь Квитослава, которую Степан в интервью часто называл Квиткой.

Первый ребенок Степана Гиги – дочь Квитка

Квитослава родилась 2 мая. С детства она слушала, как отец пишет и исполняет песни, поэтому и сама захотела выступать на сцене. Степан Гига в одном из интервью рассказывал, что не был против певческой карьеры дочери, но просил ее хорошо подумать, прежде чем принять это решение.

Я не очень радовался, когда Квитка после 9 класса сказала, что хочет учиться в музыкальном училище. Я говорю: "Может ты выберешь специальность, которая сейчас нужнее". А она стала со слезами на глазах и говорит: "Тебе бабушка не запрещала, а ты мне запрещаешь". Я ответил: "Детка, не запрещаю, но ты должна знать, что это очень тяжелый хлеб",

– вспоминал артист.

Все-таки девушка пошла по стопам отца. Она создает песни, выступала как сольно, так и вместе с отцом и младшим братом. Квитослава Гига имеет звание Заслуженной артистки Украины.



Степан Гига с семьей / Фото из инстаграма Степана Гиги

Квитослава Гига воспитывает сына Даниэля, который уже также занимается творчеством. Мальчик выходил на сцену к матери и дедушке с маленького возраста, поэтому неудивительно, что он продолжает дело Степана Петровича.

Он еще не умел говорить, а уже выходил на сцену, танцевал. Как-то так случилось, что и сын, и дочь связали свои жизни с искусством, музыкой. Оба имеют музыкальные образования. А Даниэль имеет абсолютный слух, он постоянно слушает музыку,

– делился Степан Гига.

Что известно о Степане Гиге-младшем?

Со второй женой, Галиной, Степан Гига познакомился в Киеве. Она была бандуристкой, училась в университете культуры. В этом браке родился второй сын народного артиста, Степан Гига-младший.

Степан с маленького, мы его в колыбели брали с собой на концерты. Потом немножко подрос, он мог под колонками заснуть, когда уже был измучен. Так же и Квитослава с маленькой. Если бы Бог не дал тот талант, который они имеют, то, возможно, жизнь бы сложилась иначе. Но мне не стыдно за них,

– говорил Степан Гига-старший.

Степан Гига – старший и младший / Фото из инстаграма Степана Гиги

Степан Гига-младший также стал певцом и артистом. В команде отца он играл важную роль, ведь является единственным гитаристом. Также мужчина развивает сольную карьеру под псевдонимом SteveG.

Интересно, что как Квитослава, так и Степан часто просили, чтобы отец присутствовал во время записи их песен. А Степан Петрович называл детей своим "основным достижением в жизни".



Степан Гига с детьми / Фото из инстаграма Степана Гиги

В июне 2025 года Степану Гиге-младшему присвоили звание Заслуженного артиста Украины.

