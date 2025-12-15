Що відомо про дітей Степана Гіги, які продовжать справу легендарного батька
- Степан Гіга був відомим українським співаком, чиї пісні залишили значний вплив на культуру, і його діти, Квітослава та Степан-молодший, продовжують його музичну спадщину.
- Квітослава Гіга є Заслуженою артисткою України, а Степан Гіга-молодший, відомий під псевдонімом SteveG, розвиває сольну кар'єру і також здобув звання Заслуженого артиста.
Народний артист України Степан Гіга написав десятки хітів, які полюбилися багатьом поколінням. Співак продовжував виступати на сцені з концертами попри все та запалював публіку навіть в останні місяці життя. Поряд зі Степаном Петровичем завжди були діти – донька і син.
Смерть Степана Гіги – це велика втрата для української музики. Однак його голос та пісні назавжди залишаться у серцях і пам'яті українців, а шлях легендарного батька продовжать його діти. Що відомо про нащадків народного артиста та чим вони займаються – читайте далі в матеріалі 24 Каналу.
Степан Гіга вкрай рідко говорив про особисте, а відкритої інформації про це також не так багато. Відомо, що артист був одружений двічі. З першою дружиною він познайомився ще у школі. У пари народилась донька Квітослава, яку Степан в інтерв'ю часто називав Квіткою.
Перша дитина Степана Гіги – донька Квітка
Квітослава народилась 2 травня. З дитинства вона слухала, як батько пише й виконує пісні, тому й сама захотіла виступати на сцені. Степан Гіга в одному з інтерв'ю розповідав, що не був проти співочої кар'єри доньки, але просив її добре подумати, перш ніж ухвалити це рішення.
Я не дуже тішився, коли Квітка після 9 класу сказала, що хоче вчитися у музичному училищі. Я кажу: "Може ти обереш спеціальність, яка зараз потрібніша". А вона стала зі сльозами на очах і каже: "Тобі бабуся не забороняла, а ти мені забороняєш". Я відповів: "Дитино, не забороняю, але ти мусиш знати, що це дуже важкий хліб",
– пригадував артист.
Все-таки дівчина пішла стопами батька. Вона створює пісні, виступала як сольно, так і разом з батьком та молодшим братом. Квітослава Гіга має звання Заслуженої артистки України.
Степан Гіга з сім'єю / Фото з інстаграму Степана Гіги
Квітослава Гіга виховує сина Даніеля, який вже також займається творчістю. Хлопчик виходив на сцену до матері й дідуся з маленького віку, тому не дивно, що він продовжує справу Степана Петровича.
Він ще не вмів говорити, а вже виходив на сцену, танцював. Якось так сталось, що і син, і донька пов'язали свої життя з мистецтвом, музикою. Обоє мають музичні освіти. А Даніель має абсолютний слух, він постійно слухає музику,
– ділився Степан Гіга.
Що відомо про Степана Гігу-молодшого?
З другою дружиною, Галиною, Степан Гіга познайомився у Києві. Вона була бандуристкою, навчалась в університеті культури. У цьому шлюбі народився другий син народного артиста, Степан Гіга-молодший.
Степан з маленького, ми його у колисці брали з собою на концерти. Потім трошки підріс, він міг під колонками заснути, коли вже був змучений. Так само і Квітослава з маленької. Якби Бог не дав той талант, який вони мають, то, можливо, життя б склалося інакше. Але мені не соромно за них,
– казав Степан Гіга-старший.
Степан Гіга-молодший також став співаком та артистом. У команді батька він відігравав важливу роль, адже є єдиним гітаристом. Також чоловік розвиває сольну кар'єру під псевдонімом SteveG.
Цікаво, що як Квітослава, так і Степан часто просили, щоб батько був присутній під час запису їхніх пісень. А Степан Петрович називав дітей своїм "основним здобутком у житті".
Степан Гіга з дітьми / Фото з інстаграму Степана Гіги
У червні 2025 року Степану Гізі-молодшому надали звання Заслуженого артиста України.
Помер Степан Гіга
- Близько місяця тому стало відомо, що Степана Гігу госпіталізували, а його стан – важкий, але стабільний. Згодом з різних джерел надходила інформація про те, що артисту ампутували ногу, а сам він перебуває у комі.
- 12 грудня Степан Гіга пішов з життя. Народний артист України та кумир молоді помер у реанімації Першого ТМО Львова.
- У неділю, 14 грудня, у Львові розпочалось прощання зі Степаном Гігою. У Гарнізонному храмі Святих апостолів Петра і Павла у Львові відбувся чин парастасу. У понеділок, 15 грудня, відбудеться похорон та загальноміське прощання. Степан Гіга заповів бути похованим у Львові на Личаківському кладовищі – його бажання виконають.