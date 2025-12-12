"Этот сон" стал для нас судьбоносным, – хор "Гомон" щемяще высказался о Степане Гиге
- Сердце Степана Гиги перестало биться на 67-м году жизни, и новость о его смерти всколыхнула всю Украину.
- Хор "Гомон" выразил соболезнования родным артиста, отметив, что песня "Этот сон" принесла им всемирную известность и объединила поколения.
Сердце Степана Гиги перестало биться на 67-м году жизни. Известие о его смерти всколыхнуло всю Украину. Одним из первых публично отреагировал на эту трагическую новость хор "Гомон".
Именно песня Гиги "Этот сон" летом этого года принесла хору всемирную известность. На официальной странице в инстаграме хористы выразили соболезнования родным и близким артиста, пишет 24 Канал.
К теме Команда Степана Гиги подтвердила его смерть
Хор "Гомон" поблагодарил Степана Гигу
В щемящей заметке хор "Гомон" подчеркнул, что сегодня, 12 декабря, нас покинул настоящий мэтр украинской эстрады. Для хористов эта потеря ощущается по-особенному.
Его легендарный хит "Этот сон" стал для нас судьбоносным. Исполняя эту песню, мы почувствовали невероятную энергию и любовь тысяч слушателей, которые пели ее вместе с нами в залах и миллионами просматривали в соцсетях,
– написали в публикации.
"Гомон" поблагодарил Степана Петровича за музыку, которая объединяет поколения и жанры.
"Спасибо, что дали нам возможность коснуться вашего творчества и через него найти путь к сердцам многих украинцев. Ваши песни будут жить, пока мы поем. Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память", – написали в инстаграме.
Что известно о смерти Степана Гиги?
- Вечером 12 декабря информационное пространство всколыхнула новость о смерти Степана Гиги, который находился в больнице. Информацию распространило издание ZAHID.NET, а впоследствии трагическое известие подтвердила и команда артиста.
- Накануне все запланированные концерты Гиги отменили из-за проблем со здоровьем.
- Источники 24 Канала сообщали, что Степану Петровичу срочно ампутировали ногу выше колена. Позже журналист Виталий Глагола сообщил, что Гига впал в кому, однако в команде артиста эту информацию не подтверждали.
- Детали относительно прощания и похорон народного артиста будут известны в субботу, 13 декабря.