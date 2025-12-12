"Этот сон" стал для нас судьбоносным, – хор "Гомон" щемяще высказался о Степане Гиге

Сердце Степана Гиги перестало биться на 67-м году жизни. Известие о его смерти всколыхнуло всю Украину. Одним из первых публично отреагировал на эту трагическую новость хор "Гомон".

Именно песня Гиги "Этот сон" летом этого года принесла хору всемирную известность. На официальной странице в инстаграме хористы выразили соболезнования родным и близким артиста, пишет 24 Канал.

К теме Команда Степана Гиги подтвердила его смерть

Хор "Гомон" поблагодарил Степана Гигу

В щемящей заметке хор "Гомон" подчеркнул, что сегодня, 12 декабря, нас покинул настоящий мэтр украинской эстрады. Для хористов эта потеря ощущается по-особенному.

Его легендарный хит "Этот сон" стал для нас судьбоносным. Исполняя эту песню, мы почувствовали невероятную энергию и любовь тысяч слушателей, которые пели ее вместе с нами в залах и миллионами просматривали в соцсетях,

– написали в публикации.

"Гомон" поблагодарил Степана Петровича за музыку, которая объединяет поколения и жанры.

"Спасибо, что дали нам возможность коснуться вашего творчества и через него найти путь к сердцам многих украинцев. Ваши песни будут жить, пока мы поем. Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память", – написали в инстаграме.

Что известно о смерти Степана Гиги?