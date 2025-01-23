По совету врача: 73-летний Стинг объявил о переносе концертов из-за болезни

Всемирно известный музыкант Стинг объявил о переносе концертов. Причиной этого стали проблемы со здоровьем у артиста.

Как оказалось, певец заболел инфекцией горла. Сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу Стинга.

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Как следствие, артист вынужден отменить выступление на церемонии Bass Magazine Awards и перенести два концерта. Выступление STING 3.0 в Финиксе, запланированное на 24 января, перенесено на 1 июня, а концерт в Уитленде с 26 января перенесено на 28 мая

По совету врача, с искренним сожалением вынужден отменить запланированные выступления,

– говорится в официальном сообщении.

Команда Стинга призвала поклонников сохранить билеты, поскольку концерты состоятся позже. Сам артист опубликовал пост в фейсбук, где рассказал о борьбе с инфекцией.

Я постепенно выздоравливаю от инфекции горла, которая не позволяла мне петь, но с нетерпением жду возвращения к выступлениям и перенесенных концертов,

– написал Стинг.

Заметим, также о проблемах со здоровьем у дочери сообщила украинская актриса Анна Сагайдачная. Артистка рассказала, что ее новорожденная дочь подхватила вирус и теперь они лежат в больнице.