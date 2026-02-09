С Леди Гагой и Рики Мартином: Bad Bunny поразил историческим выступлением на Супербоуле-2026
- Bad Bunny стал первым латиноамериканским артистом, возглавившим музыкальную программу на Супербоуле, исполнив попурри из своих хитов полностью на испанском языке.
- Выступление Bad Bunny вызвало критику со стороны Дональда Трампа, который назвал его "ужасным" и "пощечиной по лицу" стране.
В Калифорнии состоялся Супербоул - финальная игра сезона за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. Это одно из самых масштабных событий года. В перерыве игры выступил пуэрто-риканский певец Bad Bunny.
Bad Bunny стал хедлайнером музыкальной программы на Супербоуле, пишет The Daily Mail. Его выступление впервые в истории события полностью прозвучало на испанском языке.
Bad Bunny исполнил попурри из своих хитов: Tití Me Preguntó, а также Yo Perreo Sola, Safaera, Party, Voy a Llevarte Pa' PR, EoO и Monaco. Шоу было насыщено традициями Латинской Америки и Пуэрто-Рико, добавляет Variety. Певец проходился по полям сахарного тростника, что специально построили для выступления.
Перед тысячами зрителей Bad Bunny предстал в образе total white от Zara. Он надел рубашку с галстуком, короткую куртку и брюки, дополнив образ перчатками и кроссовками.
Впоследствии к Bad Bunny присоединилась Леди Гага. Певица предстала в неожиданном образе – голубом платье Luar без рукавов и многослойной юбке. Она исполнила хит Die With A Smile в новой аранжировке.
Также на сцену вышел другой пуэрто-риканский певец – Рики Мартин. Он спел песню Lo que le pasó a Hawaii. Bad Bunny завершил выступление, пройдясь по сцене с флагом Пуэрто-Рико. Он стал первым латиноамериканским актером, возглавившим музыкальное шоу.
Выступление Bad Bunny на Супербоуле: смотрите видео
В VIP-ложе за Супербоулом следили звезды – Педро Паскаль, Джессика Альба, Jay-Z вместе с дочерьми и другие знаменитости.
Как Трамп отреагировал на шоу?
Президент США раскритиковал выступление Bad Bunny в своей заметке на Truth Social. Он назвал его "ужасным" и "одним из худших за всю историю".
Никто не понимает ни одного слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительные, особенно для маленьких детей, которые смотрят со всех сторон США и всего мира. Это "шоу" – это просто "пощечина по лицу" нашей стране, которая ежедневно устанавливает новые стандарты и рекорды,
– написал Трамп.
Что известно о Bad Bunny?
- Бенито Антонио Мартинес Оказио родился и вырос в Пуэрто-Рико. Стал популярным в 2016 году после трека Soy Peor. Дебютный альбом вышел в 2018 году и занял высокие места в чартах.
- 1 февраля Bad Bunny получил Грэмми в номинации "Альбом года" за полностью испаноязычную пластинку Debí Tirar Más Fotos. В целом он является лауреатом трех Грэмми и 12 Латинских Грэмми.
- Также артист занимается реслингом и пробовал себя в актерстве.