И смерть разлучила их: какой была свадьба Тины Кароль и Евгения Огира 17 лет назад

Сегодня, 15 июня, Тина Кароль и Евгений Огир могли бы праздновать очередную годовщину бракосочетания. Однако судьба решила иначе и забрала у певицы любовь всей ее жизни.

До сих пор артистка вспоминает о покойном муже, а ее глубокая рана в сердце не может зажить на протяжении многих лет. После смерти мужа Тина официально ни с кем не состояла в отношениях.

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И все же предлагаем вспомнить в материале Show24 историю любви этой пары, которая на долгие годы стала примером преданности и боли, любви и разлуки.

Знакомство и тайная свадьба на Мальдивах

Пара познакомилась в 2007 году на телеканале M1. Евгений был музыкальным продюсером, а Тина со скандалом ушла от бывшего наставника. Через некоторое время мужчина стал новым продюсером певицы.

Обстоятельства так сложилось, что кроме рабочих, у них завязались и романтические отношения. Страстный роман закончился тайной свадьбой на Мальдивах, где прошла скромная, но атмосферная церемония.

Тайная свадьба Кароль и Огира на Мальдивах / Фото Viva

Тайная свадьба Кароль и Огира на Мальдивах / Фото Viva

Перед поездкой влюбленные расписались в ЗАГСе.

Венчание и рождение первенца

15 июня 2008 года супруги обвенчались в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Во время церемонии у Тины загорелась фата, которая прикрывала лицо.

У Тины Кароль загорелась фата: смотрите видео онлайн

Тогда молодые Тина и Евгений были очень счастливыми, ведь в тот момент певица уже носила под сердцем сына Вениамина.

Свадьба Тины Кароль и Евгения Огира / Фото из инстаграма фан-страницы певицы

В ноябре у пары родился сын. Это событие стало одним из самых радостных в жизни Тины и Евгения.

И смерть разлучила их

Кароль и Огир наслаждались жизнью, планировали будущее и строили семейное гнездышко. Но в один момент все кардинально изменилось. У любимого артистки диагностировали страшную болезнь – рак желудка.

Но Тина не смогла принять этого. Она делала все, что было в ее силах, чтобы спасти мужа. Врачи давали неутешительные прогнозы, а она до последнего не верила в это.

28 апреля 2013 года в одной из киевских больниц перестало биться сердце Евгения Огира. В этот момент Кароль выступала на концерте в другом городе. Она узнала о страшной новости, но вышла на сцену и исполнила песню "Выше облаков", которую впоследствии возненавидела из-за контекста, который раньше не замечала.

Тина Кароль узнала о смерти мужа: смотрите видео онлайн

Жизнь после потери и мечта о дочери

Тина достроила семейное гнездышко, в котором они должны были жить большой семьей. Она выпустила несколько песен, которые посвятила любимому, и на сегодня является одной из лучших и самых популярных певиц украинского шоу-бизнеса.

Сын Вениамин учится в Лондоне. Певица неоднократно говорила, что парень очень сильно похож на своего отца как внешне, так и характером и манерой поведения.

Недавно исполнительница заявила о том, что мечтает о дочери. А в 12-ю годовщину смерти мужа призналась, что готова к новым отношениям.

Она отметила, что в глазах сына всегда была героиней и победительницей, ее жизнь была наполнена аскезами и целибатом, ей удалось выстоять перед всеми вызовами, и только в 40 лет она снова готова дать шанс новой любви.

Я стала вдовой в 28. И только сейчас, в 40, я готова поднять голову и заглянуть в глаза другого мужчины, только теперь это имеет отклик в моем призыве и запроса для Вселенной. Только теперь это понятно уже взрослому, умному сыну, которому все небо, к которому могла дотянуться, приклонила,

– призналась Тина Кароль.

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