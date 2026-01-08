Украинское посольство требует отменить выступление пропутинской балерины Захаровой в Италии
- Украинское посольство требует отменить выступления российских артистов Светланы Захаровой и Вадима Репина во Флоренции из-за их поддержки Кремля.
- Украинское ведомство ссылается на предыдущую отмену выступления дирижера Валерия Гергиева как пример успешного давления на итальянскую сторону.
Во Флоренции запланированы выступления двух российских артистов – путинистки Светланы Захаровой и скрипача Вадима Репина, которому в 2022 году Владимир Путин присвоил звание народного артиста. Но эти два события под угрозой проведения, ведь в дело вмешалось украинское посольство.
Дипломаты написали соответствующее обращение в мэрию Флоренции, пишет 24 Канал со ссылкой на LB.ua.
В ведомстве на запрос журналистов ответили, что "последовательно доводят до сведения итальянской стороны, что выступления российских артистов, известных своей лояльностью к Кремлю, на европейских сценах имеет целью отбеливание репутации России в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины".
Однако пока ответа от мэрии итальянского городка нет.
Посольство также напомнило о недавней отмене выступления российского дирижера Валерия Гергиева – искреннего сторонника политики Кремля. Он также запланировал выступление в Италии, но этому желанию осуществиться не удалось.
Несмотря на попытки оправдать его выступление исключительно как "представителя культуры, а не политики", весь российский политикум оказывал давление и сыпал угрозами итальянской стороне в процессе отмены его выступления, что лишь подтвердило тесную связь между российской культурной элитой и властью РФ,
– говорится в заявлении дипломатов.
Украинское ведомство продолжает следить за ситуацией относительно выступлений упомянутых артистов на территории европейской страны, а также делает все, что в силах, чтобы анонсированные события не состоялись.
Интересно, что ранее в итальянской Вероне должен был выступать российский оперный певец Ильдар Абдразаков, который открыто поддерживает Путина. Иностранная публика начала бойкотировать анонсированный концерт, и его таки отменили, передавало издание ANSA.
Что известно о Светлане Захаровой и Вадиме Репине?
- Российская балерина является уроженкой Украины (родом из Луцка). Училась в Киевском хореографическом училище, а после – подалась в Россию строить карьеру.
- С 2007 по 2011 годы была депутатом от партии "Единая Россия", а в 2014 году, когда страна-агрессор развязала войну против Украины, поддержала оккупантов, написав письмо Путину со словами поддержки. В 2024 году стала его доверенным лицом во время президентской кампании. С января 2023 года находится под санкциями СНБО Украины.
- Вадим Репин – муж упомянутой балерины. Живет на две страны – Швейцария и Италия. Также имеет два гражданства – российское и бельгийское.