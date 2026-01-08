Дипломати написали відповідне звернення до мерії Флоренції, пише 24 Канал із посиланням на LB.ua.

Важливо Українська блогерка-мільйонниця створила дитячий ютуб-канал російською і привернула увагу юриста

У відомстві на запит журналістів відповіли, що "послідовно доводять до відома італійську сторону, що виступи російських артистів, відомих своєю лояльністю до Кремля, на європейських сценах має на меті відбілювання репутації Росії в умовах повномасштабної збройної агресії проти України".

Однак наразі відповіді від мерії італійського містечка немає.

Посольство також нагадало про нещодавнє скасування виступу російського диригента Валерія Гергієва – щирого прихильника політики Кремля. Він також запланував виступ в Італії, але цьому бажанню здійснитись не вдалось.

Не дивлячись на спроби виправдати його виступ виключно як "представника культури, а не політики", весь російський політикум чинив тиск та сипав погрозами італійській стороні у процесі скасування його виступу, що лише підтвердило тісний зв'язок між російською культурною елітою та владою РФ,

– йдеться у заяві дипломатів.

Українське відомство продовжує стежити за ситуацією щодо виступів згаданих артистів на теренах європейської країни, а також робить усе, що в силах, щоб анонсовані події не відбулись.

Цікаво, що раніше в італійській Вероні мав виступати російський оперний співак Ільдар Абдразаков, який відкрито підтримує Путіна. Іноземна публіка почала бойкотувати анонсований концерт, і його таки скасували, передавало видання ANSA.

Що відомо про Світлану Захарову та Вадима Репіна?