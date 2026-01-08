Дипломаты написали соответствующее обращение в мэрию Флоренции, пишет 24 Канал со ссылкой на LB.ua.

Важно Украинская блогер-миллионерша создала детский ютуб-канал на русском и привлекла внимание юриста

В ведомстве на запрос журналистов ответили, что "последовательно доводят до сведения итальянской стороны, что выступления российских артистов, известных своей лояльностью к Кремлю, на европейских сценах имеет целью отбеливание репутации России в условиях полномасштабной вооруженной агрессии против Украины".

Однако пока ответа от мэрии итальянского городка нет.

Посольство также напомнило о недавней отмене выступления российского дирижера Валерия Гергиева – искреннего сторонника политики Кремля. Он также запланировал выступление в Италии, но этому желанию осуществиться не удалось.

Несмотря на попытки оправдать его выступление исключительно как "представителя культуры, а не политики", весь российский политикум оказывал давление и сыпал угрозами итальянской стороне в процессе отмены его выступления, что лишь подтвердило тесную связь между российской культурной элитой и властью РФ,

– говорится в заявлении дипломатов.

Украинское ведомство продолжает следить за ситуацией относительно выступлений упомянутых артистов на территории европейской страны, а также делает все, что в силах, чтобы анонсированные события не состоялись.

Интересно, что ранее в итальянской Вероне должен был выступать российский оперный певец Ильдар Абдразаков, который открыто поддерживает Путина. Иностранная публика начала бойкотировать анонсированный концерт, и его таки отменили, передавало издание ANSA.

Что известно о Светлане Захаровой и Вадиме Репине?