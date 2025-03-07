Святослав Вакарчук показал архивное фото с покойным отцом: "Люблю всегда"

Святослав Вакарчук почтил память покойного отца. Также музыкант поделился архивным фото с ним.

Вчера, 6 марта, Ивану Александровичу Вакарчуку могло бы исполниться 78 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм лидера группы "Океан Эльзы".

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На фотографии, которую опубликовал Святослав Вакарчук, он прогуливается со своим отцом. В заметке музыкант рассказал, что в день рождения Ивана Александровича вместе с коллективом играл во Вроцлаве (Польша).

Я стою возле университета и горжусь тем, что мой папа был почетным доктором этого знаменитого учебного заведения. Сегодня папе могло бы исполниться 78 лет. А во Вроцлаве сегодня настоящая весна. +18. Яркое солнце. Даже высшие силы вспоминают его именно таким, каким он и был. Люблю всегда!,

– написал Святослав Вакарчук.

Для справки! Иван Александрович Вакарчук был почетным доктором Вроцлавского университета.

Реакция сети

"Светлая память вашему папе, я училась в его времена, великий человек".

"Помню Ивана Александровича как очень педагогического, внимательного и демократичного ректора университета. Ежемесячные встречи со студентами всегда были конструктивными и наполнены смыслом! Светлая память!"

"В моей памяти ваш папа – невероятный ректор ЛНУ имени Ивана Франко, чрезвычайно светлый, отзывчивый человек".

"Интересно, что папа вам рассказывает на этом фото...".

Напомним, что Иван Вакарчук умер 4 апреля 2020 года в 73-летнем возрасте. В 2007-2010 годах он был министром образования и науки Украины. В течение 1990-2007 и 2010-2013 годов был ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко. В 2007 году отец Святослава Вакарчука получил награду Героя Украины.