Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук побывал в Карпатах. Музыкант поднялся на Говерлу и Поп Иван.

Об этом Вакарчук сообщил в инстаграме, передает Show 24. Он опубликовал несколько фото из Карпат.

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Святослав Вакарчук показал фотографии, сделанные на фоне живописных украинских гор. Вместе с командой музыкант покорил две вершины за два дня: Говерлу (2 061 метра) и Поп Иван (2 022 метра).

Я мечтал об этом еще с 2021 года. Но с началом полномасштабной войны, понятно, что было не до этого. И вот – наконец-то это произошло! Я снова побывал в любимых Карпатах. Вместе с нашей командой мы за два дня поднялись на Говерлу и Поп Иван. Будто побывал и у психолога, и на отдыхе одновременно,

– написал Вакарчук.

Лидер группы "Океан Эльзы" добавил, что его очень вдохновляют горы, а особенно Карпаты.

Святослав Вакарчук в Карпатах / Фото из инстаграма музыканта

Напомним, ранее Святослав Вакарчук побывал во Львове. Музыкант встретился с мамой и бывшим гитаристом группы "Океан Эльзы" Павлом Гудимовым. Также он посетил выставку украинского художника Игоря Яновича, открытие спектакля "Рай или Ад" в арт-галерее "Зеник", премьеру оперы "Золотой обруч" Ивана Урывского.

Вакарчук, кроме того, побывал на могиле отца, который умер в апреле 2020 года, а в конце дня сыграл импровизированный концерт на одной из улиц Львова. Вместе с людьми он пел любимые песни "Океана Эльзы".