Во Львове Вакарчук встретился с мамой и побывал на могиле отца. Также музыкант устроил импровизированный концерт прямо на улице, информирует Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

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Святослав Вакарчук рассказал, что провел очень насыщенный день во Львове. Сначала он пошел со своей мамой на кофе. Лидер группы "Океан Эльзы" показал фотографию со Светланой Александровной, сделанной в тот день.

Святослав Вакарчук с мамой во Львове / Фото из инстаграма музыканта

Затем Вакарчук посетил арт-центр Павла Гудимова – бывшего гитариста группы "Океан Эльзы". Музыкант посмотрел на выставку украинского художника Игоря Яновича и всем посоветовал ее посетить.

И, конечно же, пригласил Пашу выступить на наших львовских концертах 27, 28, 29 июня и 1 июля – и он согласился. Попробовал бы не согласиться,

– добавил Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук и Павел Гудимов / Фото из инстаграма музыканта

Кроме того, Святослав Вакарчук побывал на родной кафедре теоретической физики. Напомним, что он учился на физическом факультете Львовского национального университета имени Ивана Франко. Музыкант встретился с друзьями, увидел своего научного руководителя, а также посетил эфир на местном радио.

Ни одна поездка во Львов для меня не может быть завершенной без визита к папе. Это момент, без которого я не представляю своего приезда,

– поделился лидер группы "Океан Эльзы".

Для справки! Иван Александрович Вакарчук умер 4 апреля 2020 года. Мужчине было 73 года.



Святослав Вакарчук пришел на могилу отца / Фото из инстаграма музыканта

Музыкант также побывал на открытии спектакля "Рай или Ад" в арт-галерее "Зеник" и на премьере оперы "Золотой обруч", которую поставил режиссер Иван Урывский.

А в конце дня, когда казалось, что пора идти отдыхать, случайная фотосессия с гитарой в центре превратилась в маленький концерт. Сначала я не был уверен, стоит ли это делать, но очень рад, что решился. Потому что петь на улицах родного города "Город весны" или "Все будет хорошо" для счастливых людей – это тоже большое счастье,

– отметил Вакарчук.

Святослав Вакарчук выступил во Львове под открытым небом / Фото из инстаграма музыканта

В конце Святослав Вакарчук напомнил о концертах во Львове, которые состоятся 27, 28, 29 июня и 1 июля. Группа "Океан Эльзы" выступит на территории !FESTrepublic. Билеты можно приобрести по ссылке.