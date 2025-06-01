У Львові Вакарчук зустрівся з мамою та побував на могилі батька. Також музикант влаштував імпровізований концерт просто на вулиці, інформує Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

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Святослав Вакарчук розповів, що провів дуже насичений день у Львові. Спершу він пішов зі своєю мамою на каву. Лідер гурту "Океан Ельзи" показав фотографію зі Світланою Олександрівною, зробленою того дня.

Святослав Вакарчук з мамою у Львові / Фото з інстаграму музиканта

Потім Вакарчук завітав до артцентру Павла Гудімова – колишнього гітариста гурту "Океан Ельзи". Музикант подивився на виставку українського художника Ігоря Яновича та всім порадив її відвідати.

І, звісно ж, запросив Пашу виступити на наших львівських концертах 27, 28, 29 червня та 1 липня – і він погодився. Спробував би не згодитись,

– додав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук і Павло Гудімов / Фото з інстаграму музиканта

Крім того, Святослав Вакарчук побував на рідній кафедрі теоретичної фізики. Нагадаємо, що він навчався на фізичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Музикант зустрівся з друзями, побачив свого наукового керівника, а також завітав на ефір до місцевого радіо.

Жодна поїздка до Львова для мене не може бути завершеною без візиту до тата. Це момент, без якого я не уявляю свого приїзду,

– поділився лідер гурту "Океан Ельзи".

Для довідки! Іван Олександрович Вакарчук помер 4 квітня 2020 року. Чоловікові було 73 роки.



Святослав Вакарчук прийшов на могилу батька / Фото з інстаграму музиканта

Музикант також побував на відкритті вистави "Рай чи Пекло" в артгалереї "Зеник" та на прем'єрі опери "Золотий обруч", яку поставив режисер Іван Уривський.

А наприкінці дня, коли здавалося, що час іти відпочивати, випадкова фотосесія з гітарою в центрі перетворилася на маленький концерт. Спершу я не був упевнений, чи варто це робити, але дуже радий, що наважився. Бо співати на вулицях рідного міста "Місто весни" чи "Все буде добре" для щасливих людей – це теж велике щастя,

– зазначив Вакарчук.

Святослав Вакарчук виступив у Львові просто неба / Фото з інстаграму музиканта

Наприкінці Святослав Вакарчук нагадав про концерти у Львові, які відбудуться 27, 28, 29 червня та 1 липня. Гурт "Океан Ельзи" виступить на території !FESTrepublic. Квитки можна придбати за посиланням.