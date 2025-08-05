Про це Вакарчук повідомив в інстаграмі, передає Show 24. Він опублікував кілька фото з Карпат.

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Святослав Вакарчук показав фотографії, зроблені на фоні мальовничих українських гір. Разом з командою музикант підкорив дві вершини за два дні: Говерлу (2 061 метра) і Піп Іван (2 022 метри).

Я мріяв про це ще з 2021 року. Але з початком повномасштабної війни, зрозуміло, що було не до цього. І от – нарешті це сталося! Я знову побував в улюблених Карпатах. Разом з нашою командою ми за два дні піднялися на Говерлу й Піп Іван. Ніби побував і в психолога, і на відпочинку водночас,

– написав Вакарчук.

Лідер гурту "Океан Ельзи" додав, що його дуже надихають гори, а особливо Карпати.

Святослав Вакарчук у Карпатах / Фото з інстаграму музиканта

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук побував у Львові. Музикант зустрівся з мамою і колишнім гітаристом гурту "Океан Ельзи" Павлом Гудімовим. Також він відвідав виставку українського художника Ігоря Яновича, відкриття вистави "Рай чи Пекло" в артгалереї "Зеник", прем'єру опери "Золотий обруч" Івана Уривського.

Вакарчук, крім того, побував на могилі батька, який помер у квітні 2020 року, а наприкінці дня зіграв імпровізований концерт на одній з вулиць Львова. Разом з людьми він співав улюблені пісні "Океану Ельзи".