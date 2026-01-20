Укр Рус
20 января, 09:47
3

Святослав Вакарчук посетил Харьков и выступил для бойцов "Хартии"

Мария Примыч
Основні тези
  • Святослав Вакарчук посетил Харьков и выступил для военных корпуса "Хартия".
  • Корпус "Хартия" поблагодарил Вакарчука за поддержку и назвал его настоящим другом подразделения.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил Харьков. Также музыкант выступил для военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Вакарчука. Он показал фото из несокрушимого города.

Харьков красивый и солнечный в любую погоду. Потому что это о сущности города. И близость к фронту еще больше подчеркивает эти ощущения, 
– отметил Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук в Харькове / Фото из инстаграма музыканта

Также лидер группы "Океан Эльзы" выступил для военнослужащих корпуса "Хартия". Вакарчук рассказал, что знает их еще с тех времен, когда подразделение только создавалось.

За это время они выросли в опыте и в размере и остались такими же сильными и ответственными – и это чувствуется на фронте. "Хартия" воюет в Донецкой области и на Купянско-Лиманском направлении, надежно держа свои позиции. Для меня большая честь быть вашим другом!, 
– поделился музыкант.

Святослав Вакарчук выступил для "Хартии" / фото из инстаграма музыканта

 

 

Святослав Вакарчук спел "На небе" для "Хартии" / видео из инстаграма "Океана Эльзы"

Корпус "Хартия" поблагодарил Святослава Вакарчука на своей странице в инстаграме.

Мы рады иметь настоящего друга подразделения, готового всегда помочь и вдохновить!, 
– поделились в "Хартии".

Тина Кароль и Сергей Жадан посетили Славянск

  • Напомним, недавно Сергей Жадан и Тина Кароль побывали в Славянске. Звезды встретились с бойцами 18-й Славянской бригады НГУ, которая входит в корпус "Хартия".

  • Жадан и Кароль познакомились с командиром бригады, полковником, Героем Украины Геннадием Куцым. Военный поделился с ними собственными мыслями о ситуации на фронте и в тылу, об изменениях в психологии бойцов и о городе.

  • Писатель и певица передали хорунжей службе около сотни книг, которые получили от украинских издателей в рамках инициативы "Библиотека хартийца".