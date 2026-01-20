Святослав Вакарчук посетил Харьков и выступил для бойцов "Хартии"

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посетил Харьков. Также музыкант выступил для военных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Вакарчука. Он показал фото из несокрушимого города.

Харьков красивый и солнечный в любую погоду. Потому что это о сущности города. И близость к фронту еще больше подчеркивает эти ощущения,

– отметил Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук в Харькове / Фото из инстаграма музыканта

Также лидер группы "Океан Эльзы" выступил для военнослужащих корпуса "Хартия". Вакарчук рассказал, что знает их еще с тех времен, когда подразделение только создавалось.

За это время они выросли в опыте и в размере и остались такими же сильными и ответственными – и это чувствуется на фронте. "Хартия" воюет в Донецкой области и на Купянско-Лиманском направлении, надежно держа свои позиции. Для меня большая честь быть вашим другом!,

– поделился музыкант.

Святослав Вакарчук выступил для "Хартии" / фото из инстаграма музыканта

Святослав Вакарчук спел "На небе" для "Хартии" / видео из инстаграма "Океана Эльзы"

Корпус "Хартия" поблагодарил Святослава Вакарчука на своей странице в инстаграме.

Мы рады иметь настоящего друга подразделения, готового всегда помочь и вдохновить!,

– поделились в "Хартии".

