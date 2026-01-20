Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Вакарчука. Он показал фото из несокрушимого города.
Харьков красивый и солнечный в любую погоду. Потому что это о сущности города. И близость к фронту еще больше подчеркивает эти ощущения,
– отметил Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук в Харькове / Фото из инстаграма музыканта
Также лидер группы "Океан Эльзы" выступил для военнослужащих корпуса "Хартия". Вакарчук рассказал, что знает их еще с тех времен, когда подразделение только создавалось.
За это время они выросли в опыте и в размере и остались такими же сильными и ответственными – и это чувствуется на фронте. "Хартия" воюет в Донецкой области и на Купянско-Лиманском направлении, надежно держа свои позиции. Для меня большая честь быть вашим другом!,
– поделился музыкант.
Святослав Вакарчук выступил для "Хартии" / фото из инстаграма музыканта
Святослав Вакарчук спел "На небе" для "Хартии" / видео из инстаграма "Океана Эльзы"
Корпус "Хартия" поблагодарил Святослава Вакарчука на своей странице в инстаграме.
Мы рады иметь настоящего друга подразделения, готового всегда помочь и вдохновить!,
– поделились в "Хартии".
Тина Кароль и Сергей Жадан посетили Славянск
Напомним, недавно Сергей Жадан и Тина Кароль побывали в Славянске. Звезды встретились с бойцами 18-й Славянской бригады НГУ, которая входит в корпус "Хартия".
Жадан и Кароль познакомились с командиром бригады, полковником, Героем Украины Геннадием Куцым. Военный поделился с ними собственными мыслями о ситуации на фронте и в тылу, об изменениях в психологии бойцов и о городе.
Писатель и певица передали хорунжей службе около сотни книг, которые получили от украинских издателей в рамках инициативы "Библиотека хартийца".