Не только из репертуара "Океана Эльзы": Вакарчук рассказал о любимых песнях своих детей

27 июня во Львове началась серия концертов группы "Океан Эльзы" "Тот день", которые проходят на территории !FESTrepublic. Осенью прошлого года выступления по случаю 30-летия коллектива отгремели в Киеве во Дворце спорта.

Сегодня, 1 июля, пройдет последний львовский концерт группы "Океан Эльзы". Перед выступлением редакции Show 24 удалось немного пообщаться со Святославом Вакарчуком.

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Несколько дней назад Святослав Вакарчук впервые показал фото своих детей: 4-летнего Ивана и 3-летней Соломии. Музыкант рассказал, есть ли у сына и дочери любимые песни из репертуара группы "Океан Эльзы".

Они любят много наших песен. Иван очень любит песню "911". Я об этом говорил, когда открыли знаменитый сбор с Badstreet Boys. Это его любимая песня. И теперь он не только оригинальное видео смотрит, а еще и это. Говорит: "Включи, пожалуйста". Раз 10 подряд. Плюс он ее пробует играть на пианино,

– поделился Вакарчук.

Для справки! Святослав Вакарчук и Badstreet Boys перепели песню "911", чтобы поддержать Сбор №13 от Atlas Festival и фонда "Вернись живым", цель которого собрать 100 миллионов гривен на дроны для ВСУ.

Лидер "Океана Эльзы" добавил, что Соломия любит те же песни, что и брат.

"Она младшая и вынуждена любить те песни, которые любит Иван. Но чтобы вы не думали, что они слушают только папины песни. Они очень любят детский альбом Марии Бурмаки. Большие фанаты", – отметил музыкант.