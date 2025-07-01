Не только из репертуара "Океана Эльзы": Вакарчук рассказал о любимых песнях своих детей
- Святослав Вакарчук рассказал, что его дети, Иван и Соломия, любят песни "Океана Эльзы", в частности любимый трек сына – "911".
- Иван также пытается играть песню "911" на пианино, а Соломия любит те же песни, что и брат, но оба являются фанатами детского альбома Марии Бурмаки.
27 июня во Львове началась серия концертов группы "Океан Эльзы" "Тот день", которые проходят на территории !FESTrepublic. Осенью прошлого года выступления по случаю 30-летия коллектива отгремели в Киеве во Дворце спорта.
Сегодня, 1 июля, пройдет последний львовский концерт группы "Океан Эльзы". Перед выступлением редакции Show 24 удалось немного пообщаться со Святославом Вакарчуком.
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Несколько дней назад Святослав Вакарчук впервые показал фото своих детей: 4-летнего Ивана и 3-летней Соломии. Музыкант рассказал, есть ли у сына и дочери любимые песни из репертуара группы "Океан Эльзы".
Они любят много наших песен. Иван очень любит песню "911". Я об этом говорил, когда открыли знаменитый сбор с Badstreet Boys. Это его любимая песня. И теперь он не только оригинальное видео смотрит, а еще и это. Говорит: "Включи, пожалуйста". Раз 10 подряд. Плюс он ее пробует играть на пианино,
– поделился Вакарчук.
Для справки! Святослав Вакарчук и Badstreet Boys перепели песню "911", чтобы поддержать Сбор №13 от Atlas Festival и фонда "Вернись живым", цель которого собрать 100 миллионов гривен на дроны для ВСУ.
Лидер "Океана Эльзы" добавил, что Соломия любит те же песни, что и брат.
"Она младшая и вынуждена любить те песни, которые любит Иван. Но чтобы вы не думали, что они слушают только папины песни. Они очень любят детский альбом Марии Бурмаки. Большие фанаты", – отметил музыкант.