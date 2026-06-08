17-летний сын Джоли и Питта закончил школу: актриса поддержала его на выпускном

17-летний Нокс Джоли-Питт, сын голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, окончил школу.

На выпускной, который состоялась 5 июня в Лос-Анджелесе, пришла его мама. Об этом сообщило издание People.

Интересно 72-летний Иво Бобул удивил похудевшим видом: в сети появилось новое фото артиста

Так, во время церемонии Джоли сидела в зале – она фотографировала своего сына, когда тот выступал перед аудиторией.

#AngelinaJolie filming her absolute twin on stage as Knox gives his "epic speech"



Congratulations to knox and Angelina (for being strong) because the last kiddo has now graduated!



Btw, he has a fight after this pic.twitter.com/pZzk5uPkDQ — Dagger ? (@angeltresjolie_) June 5, 2026

Во время своей речи Нокс неожиданно рассказал, что в тот же вечер будет участвовать в поединке по муай-тай. Парень с улыбкой пригласил всех желающих поддержать его на турнире Total Sonic Knockout. Как объяснили организаторы, это необычное мероприятие, которое сочетает боевые поединки и рейв-вечеринку.

После выпускного Нокс действительно отправился на соревнования. Уже через несколько часов он сменил праздничный костюм на боксерские перчатки и вышел на ринг.

Knox Jolie-Pitt is giving us major déjà vu ... hopping into the ring for a Muay Thai fight that echoes his dad Brad Pitt’s iconic movie "Fight Club" from over 25 years ago!



BACKGRID pic.twitter.com/bQaOlLcVWZ — TMZ (@TMZ) June 6, 2026

Дети Анджелины Джоли и Брэда Питта

У голливудских актеров шестеро общих детей: 24-летний Мэддокс, 22-летний Пакс, 21-летняя Захара, 20-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен, в июле им исполнится 18 лет.

После развода родителей в 2016 году отношения детей с Брэдом Питтом стали напряженными. Хотя актеры разошлись много лет назад, но только в 2024 году они смогли окончательно уладить все вопросы.

В последние годы несколько детей пары отказались от фамилии отца. Самым громким стал поступок Шайло, которая в 2024 году официально убрала "Питт" из своей фамилии. Также фамилию отца не используют Захара и Вивьен. По информации СМИ, старший сын Мэддокс тоже отказался от нее.