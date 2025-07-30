Во время полномасштабного вторжения немало украинских звезд стали на защиту Украины. Приняли решение присоединиться к армии и дети некоторых известных людей, в частности сын ведущего Константина Грубича, который недавно получил ранение.

Кто еще из детей украинских звезд присоединился к Силам обороны, читайте в материале Show 24.

Читайте также Музыканты и артисты, которые стали воинами: 15 украинских звезд, которые служат в Силах обороны

Ярослав Грубич

На днях сын Константина Грубича сообщил, что получил тяжелое ранение на фронте. 28-летний Ярослав потерял правую руку и на некоторое время – слух. Парень не поделился подробностями, но поблагодарил близких за поддержку.

Недавно вписал второй день рождения/выжил. Левой рукой учишься быстро, если иметь желание. Но уже обещают, как сказали "новую сексуальную ручку". А может я плохо услышал, потому что слух потерял на некоторое время, сами понимаете... Дополнительно реанимации, уколы, наркозы. Держитесь... и нас не одолеть,

– написал он.

Константин Грубич с сыном Ярославом / Фото из фейсбука ведущего

Сергей Кондратюк

В мае вышло интервью с Виталием Козловским, где он рассказал, что старший сын Игоря Кондратюка ушел добровольцем на фронт. Впоследствии сам продюсер подтвердил, что Сергей в армии с сентября 2023 года и служит в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Он признавался, что переживает за сына.

Это война. Но с другой стороны над местом, где сейчас сидит мой сын, не летают "Шахэды", а у нас над домом летают "Шахэды" и крылатые ракеты. Мы все на этой войне можем погибнуть, независимо от того, сидим мы на передке или у себя дома в Киеве. Это не значит, что я за него не переживаю. Это означает, что мы все воюем,

– сказал Кондратюк.

Дмитрий Харчишин

Сын лидера рок-группы "Друга Ріка" также принял решение стать на защиту Украины. В мае музыкант рассказывал, что Дмитрий никогда не хотел стать военным, однако пошел воевать. Парень служил сапером.

В том же месяце Харчишин поделился, что его сын проходит офицерские курсы и учит других.

Он остался рыть, расставлять мины и собирать их потом. Они сделали очень много, в частности уничтожили немало мостов на границе с северными соседями. Это опасная работа, потому что речь идет о взрывчатке,

– рассказал музыкант.

Валерий Харчишин с сыном Дмитрием / Фото из инстаграма музыканта

Иван Пелых

Сын украинского телеведущего Игоря Пелыха, который в 2009 году погиб в ДТП, присоединился к армии в 20-летнем возрасте. В мае 2024 года Иван сообщил, что получил награду от Рустема Умерова.

Иван Пелых получил награду от Рустема Умерова / Фото из инстаграма

Весной 2025 года Иван Пелых рассказывал о своей должности:

Сейчас я командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов. Короче, командир ВУБАК. Был командиром взвода, но сейчас немножко понизился на отделение. Потому что командир взвода – это материально ответственная должность,

– объяснил защитник.

Он отмечал, что хотел принимать более активное участие в боевых действиях, а не заниматься организационными вопросами.

Ранее мы сообщали, что лидер группы "Пирог и Кнут" Марьян Пирожок мобилизовался.