Назвали друг друга "украиночками": предательницы Повалий и Успенская шокировали циничным заявлением

Известная журналистка и интервьюерка Алина Доротюк поделилась видео с предательницами Любовь Успенской и Таисией Повалий. Певицы, которые продолжают зарабатывать кровавые рубли, называют себя "украиночками" и признаются в любви России.

Ролик с артистками, которые поддерживают путинский режим, Доротюк опубликовала в своем телеграм-канале, передает 24 Канал. В комментариях люди возмутились таким поведением запроданок.

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На видео Успенская и Повалий стоят на сцене, обнимаются и обращаются к российской публике в зале. Они называют друг друга "украиночками" в России, а Таисия к тому же говорит, что это "лучшая страна в мире",

Мы с тобой соотечественницы, которые нашли свой берег в России, которую полюбили так, как свою родную Родину. И роднее ничего не может быть,

– заявила Любовь Успенская со сцены.

Вероятно, это кадры с недавнего юбилейного концерта Таисии Повалий, на котором выступали и другие российские артисты-путинисты: Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский, Игорь Николаев, Александр Маршал.

Таисия Повалий и Любовь Успенская предали Украину

Стоит отметить, что обе певицы родом из Украины. Однако они уже давно выбрали Россию, где сейчас продолжают жить и строить свою карьеру, поддерживая войну и Владимира Путина.

Таисия Повалий родилась в селе Шамраевка, что на Киевщине. Певица получила российский паспорт и не стесняется активно поддерживать войну против Украины. В прошлом году Владимир Зеленский подписал указ, введя в действие решение СНБО о лишении предателей государственных наград, в том числе и Повалий.

Любовь Успенская родом из Киева, но уже много лет живет в Москве. Она также открыто поддерживает вооруженную агрессию России против Украины и находится под санкциями СНБО.