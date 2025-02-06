Таисию Повалий, которая поддерживает Путина и войну, будут судить в Украине
Винницкая областная прокуратура передала в суд обвинительный акт против бывшей народной артистки Украины и экс-нардепа от запрещенной "Партии регионов" Таисии Повалий.
Ее заочно будут судить в Украине. Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
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Певицу обвиняют в коллаборационной деятельности, публичных призывах к агрессивной войне и оправдании вооруженной агрессии России против Украины.
Следствие установило, что, имея сознательные антиукраинские идеологические мотивы, артистка активно выступает в поддержку президента России. В частности, участвует в различных политических акциях,
– говорится в заявлении.
Напомним, осенью Высший антикоррупционный суд уже принял решение о конфискации имущества обвиняемой в Украине. Среди арестованных активов: семь земельных участков в Киевской области общей площадью 9,3 га, два жилых дома, два транспортных средства, четыре единицы оружия и имущественные права на девять музыкальных произведений. К тому же в ноябре прошлого года ее лишили звания заслуженной артистки Украины.
Что известно об антиукраинской позиции Повалий
- Исполнительница с 2014 года проживает в Москве, где ведет творческую и предпринимательскую деятельность, зарабатывая кровавые рубли.
- В мае 2022 года Таисия выступила на концерте в Москве, где исполнила украинскую песню "Рідна мати моя". Этот концерт был посвящен 9 мая.
- После этого она также присоединилась к масштабному гастрольному туру по Сибири, организованного для чествования 85-летия со дня рождения Иосифа Кобзона – российского певца и пропагандиста, который умер в 2018 году.
- На новогоднем государственном телешоу "Голубой огонек" Повалий цинично исполнила "Червону руту" – культовую песню Владимира Ивасюка.
- В 2023 году певица получила гражданство России, чем окончательно подтвердила свою позицию по поддержке страны-агрессора.