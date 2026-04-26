Настоящий побратим, – парамедик "Тайра" трогательно высказалась о принце Гарри
- Парамедик Юлия Паевская выразила уважение к принцу Гарри, называя его настоящим собратом, с которым можно положиться.
- Принц Гарри в третий раз посетил Украину, где принял участие в Киевском форуме по безопасности и почтил память погибших в Буче.
Парамедик Юлия Паевская откровенно рассказала, кем для нее стал принц Гарри. Недавно герцог Сассекский в третий раз посетил Украину.
Юлия "Тайра" Паевская призналась, что очень уважает принца Гарри, ведь видит в нем не просто друга, но своего собрата. Об этом она рассказала в заметке на своей странице в инстаграме.
Парамедик рассказала, что когда рассказывала принцу Гарри о своем опыте плена, то видела, что он искренне сопереживает и чувствует все до мелочей. Ведь знает, что такое судьба солдата.
Мне очень повезло – солдатская судьба подарила мне еще одного собрата – именно так я воспринимаю этого пилота вертолета. Каждый раз как мы общаемся, ощущение такое, будто я говорю со своими перед боевым выходом, обсуждая будущую эвакуацию, а не старты сборной во второй день соревнований,
– поделилась Юлия Паевская.
"Тайра" добавила, что также герцог Сассекский стал для нее ветераном, который пришел на помощь раненым и травмированным бойцам – как и ей самой. Она сравнила принца Гарри с украинскими пилотами вертолетов, которые рисковали своей жизнью, пытаясь передать лекарства и помощь в Мариуполь.
"Истории конечно разные, но после того, как свою часть работы заканчивают парамедики, эвакуаторы, врачи и психологи, всегда должен оказаться рядом побратим, который удержит тебя на грани. В моем случае им стал герцог Сассекский", – говорит "Тайра".
Принц Гарри и "Тайра" / Фото из инстаграма Юлии Паевской
Парамедик назвала принца Гарри "настоящим собратом", на которого можно положиться.
Отметим, также с принцем Гарри встречались бойцы "Азова". У телеграм-канале они рассказали, что от имени патронатной подарили герцогу и его жене особые украшения.
Что известно о визите принца Гарри в Украину?
Утром 23 апреля герцог Сассекский в третий раз неанонсировано прибыл в Киев. Он объяснил, что его целью является поддержать украинцев и напомнить миру о трудностях, с которыми сталкивается наш народ ежедневно.
Одним из важнейших событий стало участие принца Гарри в Киевском форуме по безопасности. Он выступил с важной речью, в которой обращался к администрации США и диктатору Путину. Герцог сделал акцент на лидерстве Украины в мире и призвал завершить войну.
Также принц Гарри посетил Бучу, где почтил память погибших и умерших жителей города из-за российской оккупации. Он прошелся разминированным лесом на Киевщине, подобно тому, как это делала его мать – принцесса Диана.