Юлия "Тайра" Паевская призналась, что очень уважает принца Гарри, ведь видит в нем не просто друга, но своего собрата. Об этом она рассказала в заметке на своей странице в инстаграме.

Парамедик рассказала, что когда рассказывала принцу Гарри о своем опыте плена, то видела, что он искренне сопереживает и чувствует все до мелочей. Ведь знает, что такое судьба солдата.

Мне очень повезло – солдатская судьба подарила мне еще одного собрата – именно так я воспринимаю этого пилота вертолета. Каждый раз как мы общаемся, ощущение такое, будто я говорю со своими перед боевым выходом, обсуждая будущую эвакуацию, а не старты сборной во второй день соревнований,

– поделилась Юлия Паевская.

"Тайра" добавила, что также герцог Сассекский стал для нее ветераном, который пришел на помощь раненым и травмированным бойцам – как и ей самой. Она сравнила принца Гарри с украинскими пилотами вертолетов, которые рисковали своей жизнью, пытаясь передать лекарства и помощь в Мариуполь.

"Истории конечно разные, но после того, как свою часть работы заканчивают парамедики, эвакуаторы, врачи и психологи, всегда должен оказаться рядом побратим, который удержит тебя на грани. В моем случае им стал герцог Сассекский", – говорит "Тайра".



Принц Гарри и "Тайра" / Фото из инстаграма Юлии Паевской

Парамедик назвала принца Гарри "настоящим собратом", на которого можно положиться.

Отметим, также с принцем Гарри встречались бойцы "Азова". У телеграм-канале они рассказали, что от имени патронатной подарили герцогу и его жене особые украшения.

Что известно о визите принца Гарри в Украину?

Утром 23 апреля герцог Сассекский в третий раз неанонсировано прибыл в Киев. Он объяснил, что его целью является поддержать украинцев и напомнить миру о трудностях, с которыми сталкивается наш народ ежедневно.

Одним из важнейших событий стало участие принца Гарри в Киевском форуме по безопасности. Он выступил с важной речью, в которой обращался к администрации США и диктатору Путину. Герцог сделал акцент на лидерстве Украины в мире и призвал завершить войну.

Также принц Гарри посетил Бучу, где почтил память погибших и умерших жителей города из-за российской оккупации. Он прошелся разминированным лесом на Киевщине, подобно тому, как это делала его мать – принцесса Диана.