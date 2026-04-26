Юлія "Тайра" Паєвська зізналась, що дуже поважає принца Гаррі, адже вбачає в ньому не просто друга, але свого побратима. Про це вона розповіла в дописі на своїй сторінці в інстаграмі.

Парамедикиня розповіла, що коли розповідала принцу Гаррі про свій досвід полону, то бачила, що він щиро співпереживає та відчуває все до дрібниць. Адже знає, що таке доля солдата.

Мені дуже поталанило – солдатська доля подарувала мені ще одного побратима – саме так я сприймаю цього пілота гелікоптера. Кожен раз як ми спілкуємося, відчуття таке, ніби я говорю зі своїми перед бойовим виходом, обговорюючи майбутню евакуацію, а не старти збірної в другий день змагань,

– поділилась Юлія Паєвська.

"Тайра" додала, що також герцог Сассекський став для неї ветераном, який прийшов на допомогу пораненим і травмованим бійцям – як і їй самій. Вона порівняла принца Гаррі з українськими пілотами гелікоптерів, які ризикували своїм життям, намагаючись передати ліки та допомогу в Маріуполь.

"Історії звісно різні, але після того, як свою частину роботи закінчують парамедики, евакуатори, лікарі й психологи, завжди мусить опинитися поряд побратим, який утримає тебе на межі. В моєму випадку ним став герцог Сассекський", – каже "Тайра".



Принц Гаррі й "Тайра" / Фото з інстаграму Юлії Паєвської

Парамедикиня назвала принца Гаррі "справжнім побратимом", на якого можна покластися.

Зазначимо, також з принцом Гаррі зустрічалися бійці "Азову". У телеграм-каналі вони розповіли, що від імені патронатної подарували герцогу та його дружині особливі прикраси.

Що відомо про візит принца Гаррі в Україну?

Вранці 23 квітня герцог Сассекський втретє неанонсовано прибув до Києва. Він пояснив, що його метою є підтримати українців та нагадати світові про труднощі, з якими стикається наш народ щодня.

Однією з найважливіших подій стала участь принца Гаррі в Київському безпековому форумі. Він виступив з важливою промовою, в якій звертався до адміністрації США та диктатора Путіна. Герцог зробив акцент на лідерстві України у світі та закликав завершити війну.

Також принц Гаррі завітав до Бучі, де вшанував пам'ять загиблих і померлих мешканців міста через російську окупацію. Він пройшовся розмінованим лісом на Київщині, подібно до того, як це робила його мати – принцеса Діана.