Тамерлан высказался о своей политической карьере: "Много обязательств перед гражданами"
Участник дуэта TamerlanAlena Тамерлан (Юрий Толоконников), который встал на защиту Украины во время полномасштабного вторжения России, ответил, является ли до сих пор помощником народного депутата. Также он высказался о своей политической карьере.
Напомним, что в 2021 году Тамерлан стал помощником народного депутата от партии "Слуга народа" Андрея Стрихарского. Он, кстати, является другом певца, передает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
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Тамерлан заметил, что помощник народного депутата не получает заработную плату. Говорит, что работает на общественных началах, а работу в общественном секторе называет своеобразным "бонусом".
Благодаря этому нам удалось затянуть много гуманитарной и военной помощи. Потому что из-за этого я общаюсь много с оборонным комитетом, с депутатами, поэтому мы в плодотворном сотрудничестве можем очень хорошие вещи делать,
– рассказал Тамерлан.
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Тамерлан высказался о своей политической карьере
Когда в 2021 году у певца спросили, будет ли он баллотироваться в парламент на следующих выборах, он ответил коротко: "Время покажет". Сейчас защитник понимает, что политика – это "неблагодарная история", поэтому не знает, стоит ли подавать свою кандидатуру в народные депутаты. Однако говорит, что может "быть рядом", учитывая опыт.
Пока у меня нет таких мыслей. И вообще я просто с каждым днем понимаю то, что, возможно, это и не совсем моя история. Потому что очень много обязательств перед гражданами на избирательном округе. Ну, если правильно это делать. Это постоянно надо быть в коммуникации, постоянно слушать, постоянно что-то делать, постоянно менять, чтобы это была эффективная работа,
– признался военный.
Тамерлан добавил, что всегда старается получать удовольствие от дел, которыми занимается. Поэтому сомневается, что сейчас политическая карьера придется ему по душе.