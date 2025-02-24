Тамерлан также рассказал, обсуждал ли с женой, певицей Аленой Омаргалиевой, что ей делать, если его не станет. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на интервью певца Славе Демину.

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Тамерлан поделился, что не собирается составлять завещание, несмотря на риск для жизни. Он верит, что все будет хорошо.

Я вообще позитивный человек. То есть я всегда стараюсь искать свет, где очень темно. Когда у нас, например, нет никакой надежды, один шанс мы где-то "порешаем", и он будет решающим,

– говорит Тамерлан.

Военнослужащий признался, что боится смерти. Однако со своей женой певец не проговаривал, что ей делать, если он погибнет. По словам мужчины, он не делится с ней подробностями даже, когда куда-то выезжает.

Отметим! Тамерлан и Алена Омаргалиева поженились в 2013 году. Супруги воспитывают сына Тимура.

Интервью с Тамерланом: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что в первые дни полномасштабного вторжения России против Украины Тамерлан выступил в территориальную оборону. Военнослужащий почти не делится подробностями своей службы. Однако он рассказал, что находится в армии "на добровольных началах", сейчас его оформляют.