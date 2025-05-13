В боди-комбинезонах с полупрозрачными вставками: балет Барских покорил тикток своим танцем

Танцевальный коллектив Макса Барских поразил сеть. Девушки опубликовали видео одного из своих танцев, которое разрывает тикток и собрало уже несколько сотен тысяч просмотров.

Танцовщицы захватили своей пластичностью и харизмой под англоязычный трек певца Someone new, пишет Show 24.

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Так, видео балета Макса Барских уже собрало более 200 тысяч просмотров в тиктоке. Самые длинные ноги Украины,

– написала Екатерина Трухина, которая запостила этот ролик на своей странице.

Четверо девушек на видео были одеты в черные боди-комбинезоны с полупрозрачными вставками, что создают визуальный эффект "голого тела" и одновременно выглядят элегантно. Кроме того, они обули высокие черные босоножки на каблуке со шнуровкой.

Все танцовщицы имеют гладко зачесанные волосы и яркий макияж с акцентом на глаза и губы.

Что известно о песне Макса Барских Someone new