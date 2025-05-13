13 мая, 22:22
В боди-комбинезонах с полупрозрачными вставками: балет Барских покорил тикток своим танцем
Основні тези
- Танцевальный коллектив Макса Барских поразил тикток, собрав сотни тысяч просмотров своим танцем под трек Someone new.
Танцевальный коллектив Макса Барских поразил сеть. Девушки опубликовали видео одного из своих танцев, которое разрывает тикток и собрало уже несколько сотен тысяч просмотров.
Танцовщицы захватили своей пластичностью и харизмой под англоязычный трек певца Someone new, пишет Show 24.
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Четверо девушек на видео были одеты в черные боди-комбинезоны с полупрозрачными вставками, что создают визуальный эффект "голого тела" и одновременно выглядят элегантно. Кроме того, они обули высокие черные босоножки на каблуке со шнуровкой.
Все танцовщицы имеют гладко зачесанные волосы и яркий макияж с акцентом на глаза и губы.
Что известно о песне Макса Барских Someone new
- Это второй сингл из будущего англоязычного альбома певца, продолжающий тему любви после первого сингла Stomach Butterflies.
- Новая работа Макса Барских раскрывает эмоции после разрыва отношений – от любви до разочарования из-за измены. По словам исполнителя, трек не о боли, а о принятии и движении вперед.
- Сейчас Someone new начинает набирать популярность в тиктоке, хотя песня вышла еще в апреле.