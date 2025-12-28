Громкое возвращение "Танцев со звездами" после 4 лет паузы: какими были выступления участников спецвыпуска
- В благотворительном спецвыпуске "Танцев со звездами-2025" приняли участие 12 звездных пар, которые поразили зрителей различными стилями танцев.
- Среди участников были Неля Шовкопляс, Руслана Данилкина, Павел Текучев, Даша Квиткова, Василий Байдак, Натали Солоник, Никита Добрынин, Наталка Денисенко, Наталья Островская, Женя Галич, Григорий Решетник и KOLA со своими партнерами.
В воскресенье, 28 декабря, в эфире вышел предновогодний благотворительный спецвыпуск шоу "Танцы со звездами". На паркет вышло 12 звездных пар.
- 1Неля Шовкопляс и Макс Леонов
- 2Руслана Данилкина и Павел Симакин
- 3Павел Текучев и Анна Карелина
- 4Даша Квиткова и Евгений Кот
- 5Василий Байдак и Nadine
- 6Натали Солоник и Александр Прохоров
- 7Никита Добрынин и Анна Манжула
- 8Наталка Денисенко и Антон Нестерко
- 9Наталья Островская и Виталий Загоруйко
- 10Женя Галич и Яна Цибульская
- 11Григорий Решетник и Юлия Сахневич
- 12KOLA и Сергей Ефремов
Они поразили зрителей выступлениями в разных стилях: от румбы до вальса. Какими были выступления всех участников "Танцев со звездами-2025" – смотрите в материале 24 Канала.
Неля Шовкопляс и Макс Леонов
Первыми на паркет вышли телеведущая Неля Шовкопляс и танцовщик Макс Леонов. Звездная пара открыла вечер оживленным квикстепом под сингл певицы RAYE Where Is My Husband?. Композицию вживую исполнила певица Krylata в сопровождении оркестра "Танцев со звездами". Во время номера к Неле и Максу на подтанцовке присоединились ведущие телеканала "1+1 Украина" – Валентина Хамайко и Людмила Барбир.
Неля Шовкопляс и Макс Леонов в "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн
Руслана Данилкина и Павел Симакин
Далее паркет зажгли ветеранка российско-украинской войны Руслана Данилкина и Павел Симакин. Они исполнили страстную румбу под трек Earned It певца The Weeknd.
Руслана Данилкина и Павел Симакин в "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн
Павел Текучев и Анна Карелина
Третьими на сцене появились актер Павел Текучев и хореограф Анна Карелина. Пара в ярких красных образах представила энергичное ча-ча-ча под трек Lady Gaga – Abracadabra.
Павел Текучев и Анна Карелина: смотрите видео онлайн
Даша Квиткова и Евгений Кот
Даша Квиткова и Евгений Кот очаровали публику чувственным фокстротом. Во время номера на пару сыпались красные лепестки, создавая романтическую и нежную атмосферу.
Даша Квиткова и Евгений Кот на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн
Василий Байдак и Nadine
После этого комик и стендап-артист Василий Байдак вместе с партнершей Nadine поразили зал динамичным ча-ча-ча.
Василий Байдак и Nadine выступили на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн
Натали Солоник и Александр Прохоров
Телеведущая Натали Солоник и хореограф Александр Прохоров зажгли сцену в прямом смысле этого слова. Они представили горячий пасодобль.
Натали Солоник и Александр Прохоров на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн
Никита Добрынин и Анна Манжула
Особенно трогательным стало выступление телеведущего Никиты Добрынина и танцовщицы Анны Манжулы. Они исполнили чувственную румбу под песню "Така, як є", посвятив номер памяти фронтмена группы ADAM Михаила Клименко.
Никита Добрынин и Анна Манжула на шоу "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн
Наталка Денисенко и Антон Нестерко
Настроение зрителям подняли актриса Наталка Денисенко и хореограф Антон Нестерко. Они представили зажигательную самбу под песню Alena Omargalieva "Не пьяна – влюблена".
Наталка Денисенко и Антон Нестерко выступили на шоу "Танцы со звездами": смотрите видео онлайн
Наталья Островская и Виталий Загоруйко
Под девятым номером на паркет "Танцев со звездами" вышла Наталья Островская и Виталий Загоруйко. Они продемонстрировали нежное танго под соло на скрипке.
Наталья Островская и Виталий Загоруйко выступили на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн
Женя Галич и Яна Цибульская
Женя Галич и Яна Цибульская станцевали драйвовый пасодобль под музыку Phil it в сопровождении оркестра шоу. Свое выступление певец посвятил собратьям из 135 батальона 114 отдельной бригады теробороны.
Женя Галич и Яна Цибульская на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн
Григорий Решетник и Юлия Сахневич
Далее телеведущий Григорий Решетник и Юлия Сахневич на сцене продемонстрировали нежный венский вальс.
Григорий Решетник и Юлия Сахневич на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн
KOLA и Сергей Ефремов
Певица KOLA, которая ранее занималась балетом, и хореограф Сергей Ефремов поразили зрителей пылким танго. Артисты выступили на сцене под песню "Нарисуй мне ночь", которую чувственно исполнила Марта Адамчук и оркестр.
KOLA и Сергей Ефремов на "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн