Известны имена первых трех участников предновогоднего спецвыпуска "Танцев со звездами"

Объявили первых трех участников благотворительного предновогоднего спецвыпуска проекта "Танцы со звездами". На паркет выйдут стендап-комик Василий Байдак, ветеран войны Руслана Данилкина и ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Танцев со звездами".
Василий Байдак – стендап-комик, который собирает миллионы на помощь Силам обороны Украины. Он является актером инародного театра абсурда "Воробей" и пародийной группы Badstreet Boys.
Кстати, в своем инстаграме Байдак уже высказался об участии в "Танцах со звездами".
Это будет интересно. Покупаю "Фастум гель" заранее,
– написал он.
Руслана Данилкина ушла на фронт в 18-летнем возрасте. Она работала оператором-связистом, а 10 февраля 2023 года получила тяжелое ранение: девушка потеряла ногу.
После реабилитации Руся прошла путь принятия новой себя, а сейчас активно помогает другим украинцам, которые получили ранения,
– говорится в заметке "Танцев со звездами".
С сентября 2023 года Данилкина работает в центре реабилитации Superhumans, где помогает пациентам адаптироваться к новой жизни. Также ветеранка ведет блог в инстаграме, который насчитывает более 130 тысяч подписчиков.
Неля Шовкопляс уже много лет ведет утреннее шоу "Завтрак с 1+1". В свое время участие в "Танцах со звездами" принимали ее коллеги: Руслан Сеничкин и Людмилы Барбир. Женщина мечтала выйти на паркет проекта.
Что известно о предновогоднем спецвыпуске "Танцев со звездами"?
Проект "Танцы со звездами" возвращается после четырехлетней паузы с предновогодним спецвыпуском, который выйдет в декабре. Шоу создает команда Big Brave Events под руководством продюсера Владимира Завадюка. Вечер пройдет под слоганом "Движение к жизни".
Предновогодний спецвыпуск имеет благотворительную цель: вместе с Superhumans Center команда собирает средства на прицельную эвакуацию – быструю транспортировку военных с тяжелыми ранениями прямо с передовой в операционные.
