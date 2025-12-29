Голосование за победителей продолжается: как поддержать своих фаворитов в "Танцах со звездами"
- Зрительское голосование продлится до 30 декабря, 00:00, а победителей объявят в новогоднюю ночь.
- Голосовать можно через SMS или звонок, и все собранные средства пойдут на благотворительность для эвакуации раненых военных.
28 декабря во время благотворительного спецефира шоу "Танцы со звездами" зрители увидели выступления 12 пар. Судьи уже выставили свои баллы участникам.
А вот зрительское голосование за победителей еще продолжается. Как голосовать на "Танцах со звездами" – пишет 24 Канал.
После выступлений пары получили такие оценки от жюри:
- Руслана Данилкина и Павел Симакин (номер 02) – 40 баллов
- KOLA и Сергей Ефремов (номер 12) – 40 баллов
- Павел Текучев и Анна Карелина (номер 03) – 39 баллов
- Никита Добрынин и Анна Манжула (номер 07) – 39 баллов
- Наталка Денисенко и Антон Нестерко (номер 08) – 39 баллов
- Натали Солоник и Александр Прохоров (номер 06) – 38 баллов
- Женя Галич и Яна Цибульская (номер 10) – 38 баллов
- Григорий Решетник и Юлия Сахневич (номер 11) – 38 баллов
- Даша Квиткова и Евгений Кот (номер 04) – 37 баллов
- Василий Байдак и Nadine (номер 05) – 36 баллов
- Неля Шовкопляс и Макс Леонов (номер 01) – 35 баллов
- Наталья Островская и Виталий Загоруйко (номер 09) – 35 баллов
В состав судей вошел певец Дмитрий Монатик, балерина Екатерина Кухар, артистка Наталья Могилевская, а также военный и танцовщик Дмитрий Дикусар.
Кстати, накануне наша редакция писала о выступлениях всех участников спецэфира
Как известно, оценки судей – лишь половина результата.
Зрительское голосование за фаворитов благотворительного спецвыпуска продолжается до 30 декабря, 00:00, а имена победителей объявят в новогоднюю ночь. Об этом сообщили на инстаграм-странице "Танцев со звездами".
Как проголосовать зрителям?
- Поддержать любимую пару можно с помощью SMS или звонка: нужно отправить номер пары на 7576 или позвонить по номеру 09009000XX, где XX – номер звездной пары.
- Здесь важно упомянуть, что голосование доступно только с украинских мобильных номеров.
- Кроме того, каждый зрительский голос в этом спецефире является благотворительным взносом. Все средства, собранные во время голосования и трансляции, направят в Superhumans Center на прицельную эвакуацию раненых военных, чтобы оперативно доставлять их с передовой в медицинские учреждения.