29 грудня, 16:00
Голосування за переможців триває: як підтримати своїх фаворитів у "Танцях з зірками"

Софія Хомишин
Основні тези
  • Глядацьке голосування триватиме до 30 грудня, 00:00, а переможців оголосять у новорічну ніч.
  • Голосувати можна через SMS або дзвінок, і всі зібрані кошти підуть на благодійність для евакуації поранених військових.

28 грудня під час благодійного спецефіру шоу "Танці з зірками" глядачі побачили виступи 12 пар. Судді вже виставили свої бали учасникам.

А от глядацьке голосування за переможців ще триває. Як голосувати на "Танцях з зірками" – пише 24 Канал. 

Після виступів пари отримали такі оцінки від журі:

  • Руслана Данілкіна та Павло Сімакін (номер 02) – 40 балів
  • KOLA та Сергій Єфремов (номер 12) – 40 балів
  • Павло Текучев та Анна Кареліна (номер 03) – 39 балів
  • Нікіта Добринін та Анна Манжула (номер 07) – 39 балів
  • Наталка Денисенко та Антон Нестерко (номер 08) – 39 балів
  • Наталі Солонік та Олександр Прохоров (номер 06) – 38 балів
  • Женя Галич та Яна Цибульська (номер 10) – 38 балів
  • Григорій Решетник та Юлія Сахневич (номер 11) – 38 балів
  • Даша Квіткова та Євген Кот (номер 04) – 37 балів
  • Василь Байдак та Nadine (номер 05) – 36 балів
  • Неля Шовкопляс та Макс Леонов (номер 01) – 35 балів
  • Наталя Островська та Віталій Загоруйко (номер 09) – 35 балів

Які бали від суддів отримали учасники "Танців з зірками" / Фото "1+1 Україна"

До складу суддів увійшов співак Дмитро Монатік, балерина Катерина Кухар, артистка Наталія Могилевська, а також військовий і танцівник Дмитро Дікусар.

До речі, напередодні наша редакція писала про виступи всіх учасників спецефіру

Як відомо, оцінки суддів – лише половина результату.

Глядацьке голосування за фаворитів благодійного спецвипуску триває до 30 грудня, 00:00, а імена переможців оголосять у новорічну ніч. Про це повідомили на інстаграм-сторінці "Танців з зірками". 

Як проголосувати глядачам?

  • Підтримати улюблену пару можна за допомогою SMS або дзвінка: потрібно надіслати номер пари на 7576 або зателефонувати за номером 09009000XX, де XX – номер зіркової пари.
  • Тут важливо згадати, що голосування доступне лише з українських мобільних номерів.
  • Крім того, кожен глядацький голос у цьому спецефірі є благодійним внеском. Усі кошти, зібрані під час голосування та трансляції, спрямують до Superhumans Center на прицільну евакуацію поранених військових, щоб оперативно доправляти їх із передової до медичних закладів.