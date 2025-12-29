А от глядацьке голосування за переможців ще триває. Як голосувати на "Танцях з зірками" – пише 24 Канал.

Вас також може зацікавити Просто під час ефіру "Танців з зірками": Горбунов висміяв втікача Яму

Після виступів пари отримали такі оцінки від журі:

Руслана Данілкіна та Павло Сімакін (номер 02) – 40 балів

KOLA та Сергій Єфремов (номер 12) – 40 балів

Павло Текучев та Анна Кареліна (номер 03) – 39 балів

Нікіта Добринін та Анна Манжула (номер 07) – 39 балів

Наталка Денисенко та Антон Нестерко (номер 08) – 39 балів

Наталі Солонік та Олександр Прохоров (номер 06) – 38 балів

Женя Галич та Яна Цибульська (номер 10) – 38 балів

Григорій Решетник та Юлія Сахневич (номер 11) – 38 балів

Даша Квіткова та Євген Кот (номер 04) – 37 балів

Василь Байдак та Nadine (номер 05) – 36 балів

Неля Шовкопляс та Макс Леонов (номер 01) – 35 балів

Наталя Островська та Віталій Загоруйко (номер 09) – 35 балів

Які бали від суддів отримали учасники "Танців з зірками" / Фото "1+1 Україна"

До складу суддів увійшов співак Дмитро Монатік, балерина Катерина Кухар, артистка Наталія Могилевська, а також військовий і танцівник Дмитро Дікусар.

До речі, напередодні наша редакція писала про виступи всіх учасників спецефіру

Як відомо, оцінки суддів – лише половина результату.

Глядацьке голосування за фаворитів благодійного спецвипуску триває до 30 грудня, 00:00, а імена переможців оголосять у новорічну ніч. Про це повідомили на інстаграм-сторінці "Танців з зірками".

Як проголосувати глядачам?

Підтримати улюблену пару можна за допомогою SMS або дзвінка: потрібно надіслати номер пари на 7576 або зателефонувати за номером 09009000XX, де XX – номер зіркової пари.