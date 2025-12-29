А от глядацьке голосування за переможців ще триває. Як голосувати на "Танцях з зірками" – пише 24 Канал.
Після виступів пари отримали такі оцінки від журі:
- Руслана Данілкіна та Павло Сімакін (номер 02) – 40 балів
- KOLA та Сергій Єфремов (номер 12) – 40 балів
- Павло Текучев та Анна Кареліна (номер 03) – 39 балів
- Нікіта Добринін та Анна Манжула (номер 07) – 39 балів
- Наталка Денисенко та Антон Нестерко (номер 08) – 39 балів
- Наталі Солонік та Олександр Прохоров (номер 06) – 38 балів
- Женя Галич та Яна Цибульська (номер 10) – 38 балів
- Григорій Решетник та Юлія Сахневич (номер 11) – 38 балів
- Даша Квіткова та Євген Кот (номер 04) – 37 балів
- Василь Байдак та Nadine (номер 05) – 36 балів
- Неля Шовкопляс та Макс Леонов (номер 01) – 35 балів
- Наталя Островська та Віталій Загоруйко (номер 09) – 35 балів
Які бали від суддів отримали учасники "Танців з зірками" / Фото "1+1 Україна"
До складу суддів увійшов співак Дмитро Монатік, балерина Катерина Кухар, артистка Наталія Могилевська, а також військовий і танцівник Дмитро Дікусар.
Як відомо, оцінки суддів – лише половина результату.
Глядацьке голосування за фаворитів благодійного спецвипуску триває до 30 грудня, 00:00, а імена переможців оголосять у новорічну ніч. Про це повідомили на інстаграм-сторінці "Танців з зірками".
Як проголосувати глядачам?
- Підтримати улюблену пару можна за допомогою SMS або дзвінка: потрібно надіслати номер пари на 7576 або зателефонувати за номером 09009000XX, де XX – номер зіркової пари.
- Тут важливо згадати, що голосування доступне лише з українських мобільних номерів.
- Крім того, кожен глядацький голос у цьому спецефірі є благодійним внеском. Усі кошти, зібрані під час голосування та трансляції, спрямують до Superhumans Center на прицільну евакуацію поранених військових, щоб оперативно доправляти їх із передової до медичних закладів.