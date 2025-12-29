А вот зрительское голосование за победителей еще продолжается. Как голосовать на "Танцах со звездами" – пишет 24 Канал.

После выступлений пары получили такие оценки от жюри:

Руслана Данилкина и Павел Симакин (номер 02) – 40 баллов

KOLA и Сергей Ефремов (номер 12) – 40 баллов

Павел Текучев и Анна Карелина (номер 03) – 39 баллов

Никита Добрынин и Анна Манжула (номер 07) – 39 баллов

Наталка Денисенко и Антон Нестерко (номер 08) – 39 баллов

Натали Солоник и Александр Прохоров (номер 06) – 38 баллов

Женя Галич и Яна Цибульская (номер 10) – 38 баллов

Григорий Решетник и Юлия Сахневич (номер 11) – 38 баллов

Даша Квиткова и Евгений Кот (номер 04) – 37 баллов

Василий Байдак и Nadine (номер 05) – 36 баллов

Неля Шовкопляс и Макс Леонов (номер 01) – 35 баллов

Наталья Островская и Виталий Загоруйко (номер 09) – 35 баллов

Какие баллы от судей получили участники "Танцев со звездами" / Фото "1+1 Украина"

В состав судей вошел певец Дмитрий Монатик, балерина Екатерина Кухар, артистка Наталья Могилевская, а также военный и танцовщик Дмитрий Дикусар.

Кстати, накануне наша редакция писала о выступлениях всех участников спецэфира

Как известно, оценки судей – лишь половина результата.

Зрительское голосование за фаворитов благотворительного спецвыпуска продолжается до 30 декабря, 00:00, а имена победителей объявят в новогоднюю ночь. Об этом сообщили на инстаграм-странице "Танцев со звездами".

Как проголосовать зрителям?

Поддержать любимую пару можно с помощью SMS или звонка: нужно отправить номер пары на 7576 или позвонить по номеру 09009000XX, где XX – номер звездной пары.