А вот зрительское голосование за победителей еще продолжается. Как голосовать на "Танцах со звездами" – пишет 24 Канал.
После выступлений пары получили такие оценки от жюри:
- Руслана Данилкина и Павел Симакин (номер 02) – 40 баллов
- KOLA и Сергей Ефремов (номер 12) – 40 баллов
- Павел Текучев и Анна Карелина (номер 03) – 39 баллов
- Никита Добрынин и Анна Манжула (номер 07) – 39 баллов
- Наталка Денисенко и Антон Нестерко (номер 08) – 39 баллов
- Натали Солоник и Александр Прохоров (номер 06) – 38 баллов
- Женя Галич и Яна Цибульская (номер 10) – 38 баллов
- Григорий Решетник и Юлия Сахневич (номер 11) – 38 баллов
- Даша Квиткова и Евгений Кот (номер 04) – 37 баллов
- Василий Байдак и Nadine (номер 05) – 36 баллов
- Неля Шовкопляс и Макс Леонов (номер 01) – 35 баллов
- Наталья Островская и Виталий Загоруйко (номер 09) – 35 баллов
Какие баллы от судей получили участники "Танцев со звездами" / Фото "1+1 Украина"
В состав судей вошел певец Дмитрий Монатик, балерина Екатерина Кухар, артистка Наталья Могилевская, а также военный и танцовщик Дмитрий Дикусар.
Как известно, оценки судей – лишь половина результата.
Зрительское голосование за фаворитов благотворительного спецвыпуска продолжается до 30 декабря, 00:00, а имена победителей объявят в новогоднюю ночь. Об этом сообщили на инстаграм-странице "Танцев со звездами".
Как проголосовать зрителям?
- Поддержать любимую пару можно с помощью SMS или звонка: нужно отправить номер пары на 7576 или позвонить по номеру 09009000XX, где XX – номер звездной пары.
- Здесь важно упомянуть, что голосование доступно только с украинских мобильных номеров.
- Кроме того, каждый зрительский голос в этом спецефире является благотворительным взносом. Все средства, собранные во время голосования и трансляции, направят в Superhumans Center на прицельную эвакуацию раненых военных, чтобы оперативно доставлять их с передовой в медицинские учреждения.