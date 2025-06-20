Где сейчас фронтмен группы "Плач Еремии" Тарас Чубай, дом которого разграбили оккупанты

21 июня легендарный украинский певец Тарас Чубай будет праздновать день рождения. Народному артисту исполнится 55 лет.

Исполнитель является сыном украинского поэта, искусствоведа, лидера украинского литературно-художественного андеграунда 60-80-х годов Григория Чубая. Хотя сегодня Тарас не слишком активен в медийном пространстве, однако его легендарные песни не теряют своей популярности. В материале Show24 узнавайте, историю создания группы "Плач Еремии", насколько сильно артист пострадал от рук российских оккупантов и где он сейчас.

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История создания группы "Плач Еремии"

В начале 1990 года Тарас Чубай основал группу "Плач Еремии". В 1991 году коллектив выступил на фестивале "Червона рута" в жанре рок-музыки и занял второе место. Через два года вышел дебютный альбом "Двери, которые на самом деле есть".

Тарас Чубай в 90-х годах / Фото из инстаграма артиста

Уже в 1996 году, благодаря второй пластинке, группе удалось получить "Золотую Жар-птицу" Таврийских игр в номинации "Лучшая рок-группа Украины". Если вы не знали, то именно в этот альбом вошел один из лучших треков коллектива – "Вона".

"Плач Иеремии" – "Вона": слушайте песню онлайн

Стоит отметить, что автором песни не является Тарас Чубай. Ее создал Константин Москалец. Первым исполнителем трека был Виктор Морозов, однако всенародную любовь композиция получила благодаря исполнению фронтмена "Плач Еремии".

Уже в конце 90-х – начале 2000-х годов певец перебрался в Киев. Сначала он записал альбом колядок, тогда начал работу над песнями Владимира Ивасюка и тому подобное.

В 2008 году Чубай получил звание заслуженного артиста Украины, а в 2017 – народного артиста.

Как Тарас Чубай пострадал от рук оккупантов

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, певец с женой были не дома, а их дети находились в бучанском пластовом лагере. После услышанных новостей, супруги сразу отправились домой, чтобы спасти родителей и детей.

"Нам едва удалось добраться обратно. Утром 25 февраля пришлось заезжать на фактически российские позиции, чтобы забрать детей и родителей и хоть что-то спасти. Потом мы убегали прямо во время боя. Хорошо, что знали лесные дороги, ведь занимались велоспортом и изучили немного родные места. И это помогло нам спастись. Люди же, которые пробовали выехать буквально через 15 минут, уже не смогли этого сделать", – рассказывал певец.

Впоследствии оказалось, что дом музыканта в Гостомеле разграбили оккупанты и повредили пулями и уничтоженными обломками снарядов. К примеру, российские захватчики украли коллекцию гитар фронтмена группы.

Украинский композитор Игорь Поклад пережил российскую оккупацию в своем доме в Ворзеле, который впоследствии был заминирован оккупантами.

Где сейчас Тарас Чубай

Сегодня артист активно помогает военным, хоть и почти не появляется в медийном пространстве. Чубай даже делился в соцсетях благодарностью, которую получил от защитников.

Тарас Чубай получил благодарность от военных / Фото из фейсбука артиста

Интересно, что во время большой войны не только трек "Вона" получил второе дыхание. Украинцы вспомнили и о песне "Лента за лентой", которая также является особой в репертуаре группы.

"Плач Еремии" – "Лента за лентой": слушайте песню онлайн

Чаще всего артист выступает во Львове, но иногда проводит концерты за рубежом. К примеру, 27 июня состоится благотворительное выступление в Австрии.