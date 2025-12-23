Светлана Готочкина заинтриговала, трудно ли ей скрывать отношения с Тарасом Цимбалюком

Светлана Готочкина – бизнесвумен и бывшая девушка главного холостяка страны – Тараса Цымбалюка. Как известно, уже вскоре зрители узнают, кого из девушек выбрал актер, однако далеко не все верят в картину на экране.

Многие подозревают, что актер до сих пор находится в отношениях со Светланой, ведь их много раз видели вместе, как после расставания, так и во время съемок проекта "Холостяк". На этот раз у бизнесвумен читатели напрямую поинтересовались об отношениях с Цимбалюком, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Готочкиной.

Светлана стала на путь, чтобы подогреть слухи о романе со своим экссом. Подписчики интересовались у блогера именно об отношениях с Цимбалюком. Бизнесвумен ответила довольно неоднозначно.

По сравнению с правдой сериал "Санта-Барбара" покажется неинтересным, – заинтриговала женщина.

Светлана Готочкина подогрела слухи о романе с Цимбалюком / Скриншот из инстаграм-сторис

Кто-то из пользователей поинтересовался, не сложно ли ей "шифроваться" с Тарасом, в то время, когда по телевидению транслируют "Холостяк". Светлана же ответила то ли с нотами сарказма, или же действительно подтвердила, что кое-что между ними с Цимбалюком таки есть.

Нет, нормально. Не переживайте,

– отписала Готочкина.

Что интересно, в сентябре Тараса Цимбалюка замечали в компании Светланы. Он посетил презентацию коллекции бренда своей бывшей девушки и прошелся по подиуму в ее наряде. Соответствующие фото он публиковал в своем инстаграме.

Что известно об отношениях Готочкиной и Цымбалюка?