Тарас Цимбалюк похвастался дорогими часами: сколько они стоят
- Тарас Цимбалюк приобрел часы Audemars Piguet Royal Oak 15400ST стоимостью около 40 тысяч евро, как пишут в сети, что является частью его коллекции вместе с Rolex, Cartier и Hublot.
- Цимбалюк также владеет Iphone 17 Pro и шапкой Vetements, а также показал духи Cristobal от Balenciaga, стоимостью 320 долларов.
Тарас Цимбалюк похвастался дорогими вещами. В сети, в частности, обратили внимание на часы актера.
Соответствующие фото звезда сериала "Поймать Кайдаша" опубликовал на своей странице в инстаграме. Как пишут в сети, Цимбалюк приобрел часы Audemars Piguet Royal Oak 15400ST.
В коллекции Тараса Цимбалюка уже есть часы Rolex, Cartier и Hublot. Audemars Piguet Royal Oak 15400ST стоит примерно 40 тысяч евро (около 2 миллионов гривен).
Однако, как отмечается на странице в Threads cats_and_watches, на нижней половине циферблата есть надпись Automatic. Она была на модели 15400ST, которая выпускалась в течение 2012-2019 годов.
Затем появилась модель 15500ST – без надписи Automatic и с обновленным механизмом: запас хода увеличился с 60 часов до 70, а частота с 3 Гц до 4 Гц. Так, актер выбрал старую модель и сэкономил где-то 15 тысяч евро.
Цимбалюк также является владельцем Iphone 17 Pro, цена которого около 60 тысяч гривен. Кроме того, он показался в шапке Vetements. На сайте Symbol она стоит 14 136 гривен со скидкой.
К публикации Тараса добавил фотографии духов Cristobal от Balenciaga, стоимость которых 320 долларов (около 14 тысяч гривен).
Сколько Тарас Цимбалюк заработал на "Холостяке"?
Напомним, что Тарас Цимбалюк был главным героем 14 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". За съемки в проекте он поставил такой же гонорар, как в кино.
"У меня не возникла мысль, что я хочу пойти и заработать. Я не хотел конечно терять свой ресурс и бесплатно это делать. Поэтому я пришел к Юле, продюсеру, и говорю: "Давай просто разобьем это на съемочные дни, и вы мне будете платить, как я прошу в полном метре""", – объяснял актер.
К тому же Цимбалюк признался, что после "Холостяка" увеличил гонорары в кино и рекламе.