Соответствующие фото звезда сериала "Поймать Кайдаша" опубликовал на своей странице в инстаграме. Как пишут в сети, Цимбалюк приобрел часы Audemars Piguet Royal Oak 15400ST.

В коллекции Тараса Цимбалюка уже есть часы Rolex, Cartier и Hublot. Audemars Piguet Royal Oak 15400ST стоит примерно 40 тысяч евро (около 2 миллионов гривен).

Однако, как отмечается на странице в Threads cats_and_watches, на нижней половине циферблата есть надпись Automatic. Она была на модели 15400ST, которая выпускалась в течение 2012-2019 годов.

Затем появилась модель 15500ST – без надписи Automatic и с обновленным механизмом: запас хода увеличился с 60 часов до 70, а частота с 3 Гц до 4 Гц. Так, актер выбрал старую модель и сэкономил где-то 15 тысяч евро.

Цимбалюк также является владельцем Iphone 17 Pro, цена которого около 60 тысяч гривен. Кроме того, он показался в шапке Vetements. На сайте Symbol она стоит 14 136 гривен со скидкой.

Тарас Цимбалюк похвастался дорогими вещами / Фото из инстаграма актера

Шапка, как у Тараса Цимбалюка / Скриншот с сайта Symbol

К публикации Тараса добавил фотографии духов Cristobal от Balenciaga, стоимость которых 320 долларов (около 14 тысяч гривен).

Духи Тараса Цимбалюка / Фото из инстаграма актера

Духи Cristobal от Balenciaga / Скриншот с сайта Balenciaga

