Відповідні фото зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Як пишуть у мережі, Цимбалюк придбав годинник Audemars Piguet Royal Oak 15400ST.
У колекції Тараса Цимбалюка вже є годинники Rolex, Cartier та Hublot. Audemars Piguet Royal Oak 15400ST коштує приблизно 40 тисяч євро (близько 2 мільйонів гривень).
Однак, як зазначається на сторінці у Threads cats_and_watches, на нижній половині циферблата є надпис Automatic. Він був на моделі 15400ST, яка випускалася протягом 2012-2019 років.
Потім з'явилась модель 15500ST – без надпису Automatic та з оновленим механізмом: запас ходу збільшився з 60 годин до 70, а частота з 3 Гц до 4 Гц. Так, актор обрав стару модель і зекономив десь 15 тисяч євро.
Цимбалюк також є власником Iphone 17 Pro, ціна якого близько 60 тисяч гривень. Крім того, він показався у шапці Vetements. На сайті Symbol вона коштує 14 136 гривень зі знижкою.
Тарас Цимбалюк похвалився дорогими речами / Фото з інстаграму актора
Шапка, як у Тараса Цимбалюка / Скриншот з сайту Symbol
До публікації Тараса додав фотографії парфуму Cristobal від Balenciaga, вартість яких 320 доларів (близько 14 тисяч гривень).
Парфуми Тараса Цимбалюка / Фото з інстаграму актора
Парфуми Cristobal від Balenciaga / Скриншот з сайту Balenciaga
Скільки Тарас Цимбалюк заробив на "Холостяку"?
Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк був головним героєм 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". За зйомки у проєкті він поставив такий сами гонорар, як у кіно.
"У мене не виникла думка, що я хочу піти й заробити. Я не хотів звичайно втрачати свій ресурс і безплатно це робити. Тому я прийшов до Юлі, продюсерки, і кажу: "Давай просто розіб'ємо це на знімальні дні, і ви мені будете платити, як я прошу у повному метрі"", – пояснював актор.
До того ж Цимбалюк зізнався, що після "Холостяка" збільшив гонорари у кіно та рекламі.