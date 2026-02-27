Тарас Цимбалюк похвалився дорогим годинником: скільки він коштує

Тарас Цимбалюк похвалився дорогими речами. У мережі, зокрема, звернули увагу на годинник актора.

Відповідні фото зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Як пишуть у мережі, Цимбалюк придбав годинник Audemars Piguet Royal Oak 15400ST.

У колекції Тараса Цимбалюка вже є годинники Rolex, Cartier та Hublot. Audemars Piguet Royal Oak 15400ST коштує приблизно 40 тисяч євро (близько 2 мільйонів гривень).

Однак, як зазначається на сторінці у Threads cats_and_watches, на нижній половині циферблата є надпис Automatic. Він був на моделі 15400ST, яка випускалася протягом 2012-2019 років.

Потім з'явилась модель 15500ST – без надпису Automatic та з оновленим механізмом: запас ходу збільшився з 60 годин до 70, а частота з 3 Гц до 4 Гц. Так, актор обрав стару модель і зекономив десь 15 тисяч євро.

Цимбалюк також є власником Iphone 17 Pro, ціна якого близько 60 тисяч гривень. Крім того, він показався у шапці Vetements. На сайті Symbol вона коштує 14 136 гривень зі знижкою.

Тарас Цимбалюк похвалився дорогими речами / Фото з інстаграму актора

Шапка, як у Тараса Цимбалюка / Скриншот з сайту Symbol

До публікації Тараса додав фотографії парфуму Cristobal від Balenciaga, вартість яких 320 доларів (близько 14 тисяч гривень).

Парфуми Тараса Цимбалюка / Фото з інстаграму актора

Парфуми Cristobal від Balenciaga / Скриншот з сайту Balenciaga

Скільки Тарас Цимбалюк заробив на "Холостяку"?