27 лютого, 10:04
3

Тарас Цимбалюк похвалився дорогим годинником: скільки він коштує

Марія Примич
Основні тези
  • Тарас Цимбалюк придбав годинник Audemars Piguet Royal Oak 15400ST вартістю близько 40 тисяч євро, як пишуть у мережі, що є частиною його колекції разом з Rolex, Cartier та Hublot.
  • Цимбалюк також володіє Iphone 17 Pro та шапкою Vetements, а також показав парфуми Cristobal від Balenciaga, вартістю 320 доларів.

Тарас Цимбалюк похвалився дорогими речами. У мережі, зокрема, звернули увагу на годинник актора.

Відповідні фото зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Як пишуть у мережі, Цимбалюк придбав годинник Audemars Piguet Royal Oak 15400ST.

У колекції Тараса Цимбалюка вже є годинники Rolex, Cartier та Hublot. Audemars Piguet Royal Oak 15400ST коштує приблизно 40 тисяч євро (близько 2 мільйонів гривень).

Однак, як зазначається на сторінці у Threads cats_and_watches, на нижній половині циферблата є надпис Automatic. Він був на моделі 15400ST, яка випускалася протягом 2012-2019 років. 

Потім з'явилась модель 15500ST – без надпису Automatic та з оновленим механізмом: запас ходу збільшився з 60 годин до 70, а частота з 3 Гц до 4 Гц. Так, актор обрав стару модель і зекономив десь 15 тисяч євро.

Цимбалюк також є власником Iphone 17 Pro, ціна якого близько 60 тисяч гривень. Крім того, він показався у шапці Vetements. На сайті Symbol вона коштує 14 136 гривень зі знижкою.
Тарас Цимбалюк похвалився дорогими речами / Фото з інстаграму актора

Шапка, як у Тараса Цимбалюка / Скриншот з сайту Symbol

До публікації Тараса додав фотографії парфуму Cristobal від Balenciaga, вартість яких 320 доларів (близько 14 тисяч гривень).

Парфуми Тараса Цимбалюка / Фото з інстаграму актора

Парфуми Cristobal від Balenciaga / Скриншот з сайту Balenciaga

Скільки Тарас Цимбалюк заробив на "Холостяку"?

  • Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк був головним героєм 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". За зйомки у проєкті він поставив такий сами гонорар, як у кіно.

  • "У мене не виникла думка, що я хочу піти й заробити. Я не хотів звичайно втрачати свій ресурс і безплатно це робити. Тому я прийшов до Юлі, продюсерки, і кажу: "Давай просто розіб'ємо це на знімальні дні, і ви мені будете платити, як я прошу у повному метрі"", – пояснював актор.

  • До того ж Цимбалюк зізнався, що після "Холостяка" збільшив гонорари у кіно та рекламі.