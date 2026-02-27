Тарас Цимбалюк похвалився дорогим годинником: скільки він коштує
- Тарас Цимбалюк придбав годинник Audemars Piguet Royal Oak 15400ST вартістю близько 40 тисяч євро, як пишуть у мережі, що є частиною його колекції разом з Rolex, Cartier та Hublot.
- Цимбалюк також володіє Iphone 17 Pro та шапкою Vetements, а також показав парфуми Cristobal від Balenciaga, вартістю 320 доларів.
Тарас Цимбалюк похвалився дорогими речами. У мережі, зокрема, звернули увагу на годинник актора.
Відповідні фото зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Як пишуть у мережі, Цимбалюк придбав годинник Audemars Piguet Royal Oak 15400ST.
У колекції Тараса Цимбалюка вже є годинники Rolex, Cartier та Hublot. Audemars Piguet Royal Oak 15400ST коштує приблизно 40 тисяч євро (близько 2 мільйонів гривень).
Однак, як зазначається на сторінці у Threads cats_and_watches, на нижній половині циферблата є надпис Automatic. Він був на моделі 15400ST, яка випускалася протягом 2012-2019 років.
Потім з'явилась модель 15500ST – без надпису Automatic та з оновленим механізмом: запас ходу збільшився з 60 годин до 70, а частота з 3 Гц до 4 Гц. Так, актор обрав стару модель і зекономив десь 15 тисяч євро.
Цимбалюк також є власником Iphone 17 Pro, ціна якого близько 60 тисяч гривень. Крім того, він показався у шапці Vetements. На сайті Symbol вона коштує 14 136 гривень зі знижкою.
До публікації Тараса додав фотографії парфуму Cristobal від Balenciaga, вартість яких 320 доларів (близько 14 тисяч гривень).
Скільки Тарас Цимбалюк заробив на "Холостяку"?
Нагадаємо, що Тарас Цимбалюк був головним героєм 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк". За зйомки у проєкті він поставив такий сами гонорар, як у кіно.
"У мене не виникла думка, що я хочу піти й заробити. Я не хотів звичайно втрачати свій ресурс і безплатно це робити. Тому я прийшов до Юлі, продюсерки, і кажу: "Давай просто розіб'ємо це на знімальні дні, і ви мені будете платити, як я прошу у повному метрі"", – пояснював актор.
До того ж Цимбалюк зізнався, що після "Холостяка" збільшив гонорари у кіно та рекламі.