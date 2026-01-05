Я не скрываю этого, – Цимбалюк объяснил, почему на самом деле пошел на проект "Холостяк"

Тарас Цимбалюк дал первое интервью после реалити-шоу "Холостяк". Актер объяснил, почему на самом деле пришел на проект.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Okay Eva. Цимбалюк признался, что было несколько причин, почему он решил принять участие в "Холостяке".

Тарас Цимбалюк поделился, что у него был "очень турбулентно-эмоциональный период", когда принимал решение идти на проект "Холостяк". Также актер хотел получить уникальный опыт и внести вклад в развитие телевидения.

Мне присылают сториз, где объединены столы, по 20-30 человек ждут этот проект каждую пятницу. Они мне дали понять, что этот проект очень весомый для населения. Хотя у меня было другое, предвзятое отношение. Я считал, что это очень странный формат развлекательного характера, который не ко времени в стране,

– отметил Цимбалюк.

Кроме того, мужчина не исключал, что может встретить на реалити-шоу "интересного человека" и попробовать построить с ним отношения.

Ну, и не без того, что я туда шел за тем, чтобы познакомиться с новой аудиторией. Я не скрываю этого, мне это интересно, потому что, как ни крути, актерская медийная сторона очень важна. Особенно, когда после войны начало очень культивироваться ремесло рекламы, интеграций,

– добавил актер.

Интервью с Тарасом Цимбалюком: смотрите видео онлайн

Кстати, Цимбалюк также поделился, что не шел на проект для заработка, но и бесплатно участвовать в нем не хотел, поэтому поставил гонорар как в кино. После участия в "Холостяке" гонорары мужчины в кино и рекламе выросли.

Как закончился 14 сезон "Холостяка"?