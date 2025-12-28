Цимбалюк неожиданно обратился к финалистке "Холостяка": "Обнимаю тебя"

26 декабря Тарас Цимбалюк сделал главный выбор на проекте "Холостяк". Избранницей актера стала модель из Хмельницкого Надин Головчук, а попрощался он с проектным менеджером Анастасией Половинкиной.

После финала Цымбалюк неожиданно обратился к Половинкиной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу девушки.

Анастасия Половинкина опубликовала в инстаграме сообщение, где высказалась о выборе главного героя "Холостяка". Девушка призналась, что последняя церемония была тяжелой, и что Тарас Цимбалюк сделал ей больно.

В то же время финалистка проекта поблагодарила актера за разговоры, за шутки и за то, что дал понять, какой она может быть "нежной рядом с мужчиной". Их встречу Анастасия назвала "фантомной".

Половинкина отметила, что сейчас принимает выбор Цимбалюка "с благодарностью". В комментариях под сообщением актер неожиданно обратился к девушке.

Обнимаю тебя, моя хорошая! Ты все знаешь и чувствуешь,

– написал он.

Тарас Цимбалюк обратился к Анастасии / Скриншот из инстаграма

