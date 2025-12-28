После финала Цымбалюк неожиданно обратился к Половинкиной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу девушки.
Анастасия Половинкина опубликовала в инстаграме сообщение, где высказалась о выборе главного героя "Холостяка". Девушка призналась, что последняя церемония была тяжелой, и что Тарас Цимбалюк сделал ей больно.
В то же время финалистка проекта поблагодарила актера за разговоры, за шутки и за то, что дал понять, какой она может быть "нежной рядом с мужчиной". Их встречу Анастасия назвала "фантомной".
Половинкина отметила, что сейчас принимает выбор Цимбалюка "с благодарностью". В комментариях под сообщением актер неожиданно обратился к девушке.
Обнимаю тебя, моя хорошая! Ты все знаешь и чувствуешь,
– написал он.
Тарас Цимбалюк обратился к Анастасии / Скриншот из инстаграма
Как Анастасия отреагировала на решение Цимбалюка в финале?
Напомним, что в финале проекта Тарас Цимбалюк сказал, что часто не чувствовал от Анастасии инициативы, которая является важной для него в отношениях. Так, актер поблагодарил девушку и попрощался с ней.
"Я влюбилась. Дышать не могу. Хочу оторвать все камни с этого платья. Не понимаю. Потому что он видит плохо и чувствует людей. Не мне с этим выбором жить. Это, знаешь, когда ты не хотела раскрываться, чтобы не было больно, но так и получилось. Это дрянной день", – заявила Половинкина после прощания с мужчиной.