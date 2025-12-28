Після фіналу Цимбалюк неочікувано звернувся до Половинкіної. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дівчини.

Анастасія Половинкіна опублікувала в інстаграмі допис, де висловилася про вибір головного героя "Холостяка". Дівчина зізналась, що остання церемонія була важкою, і що Тарас Цимбалюк зробив їй боляче.

Водночас фіналістка проєкту подякувала актору за розмови, за жарти й за те, що дав зрозуміти, якою вона може бути "ніжною поряд з чоловіком". Їхню зустріч Анастасія назвала "фантомною".

Половинкіна зазначила, що зараз приймає вибір Цимбалюка "з вдячністю". У коментарях під дописом актор неочікувано звернувся до дівчини.

Обіймаю тебе, моя хороша! Ти все знаєш і відчуваєш,

– написав він.

Тарас Цимбалюк звернувся до Анастасії / Скриншот з інстаграму

Як Анастасія відреагувала на рішення Цимбалюка у фіналі?