Половинкина вышла на связь и прокомментировала финал "Холостяка". Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Анастасия Половинкина призналась, что последняя церемония была для нее тяжелой, хотя накануне состоялось "свидание мечты" с Тарасом Цимбалюком.

Так странно еще несколько минут назад улыбаться и делать фото со всеми, дурачиться в номере, мечтать, а потом почувствовать, что не можешь дышать, потому что печет от боли в груди. Когда зашла в зал и подошла к Тарасу, уже все поняла по глазам, просто не хотела верить,

– вспомнила девушка.

Финалистка "Холостяка" поделилась, что не слышала, что ей говорил актер, и не помнит, как дошла до автомобиля. Анастасия отметила, что ей было больно, и что снова вспомнила эти ощущения, когда пересмотрела эфир.

Проектный менеджер поблагодарила всех, кто был рядом с ней в день финала и поддерживал.

И отдельно хочу поблагодарить тебя, Тарас Цимбалюк. За разговоры, за шутки, за то, что дал понять, какой я могу быть нежной рядом с мужчиной. Это была действительно "фантомная встреча". Уже сейчас я принимаю твой выбор с благодарностью! Пусть все найдут то, что ищут,

– подытожила Половинкина.

В комментариях под постом Анастасию поддержали Григорий Решетник, Наталка Денисенко и другие участницы 14 сезона "Холостяка", в частности Дарья Романец и Ирина Кулешина.

Настя, ты моя фаворитка! Фух, наконец-то я могу это во всеуслышание сказать! Очень близкая мне по духу женщина. Люблю тебя,

– написала Денисенко.

Что Цимбалюк сказал Анастасии в финале "Холостяка"?