Живи долго, – Тарас Цымбалюк растрогал обращением к 70-летней маме и показал её редкое фото

Известный украинский актёр Тарас Цимбалюк опубликовал редкое фото своей мамы и трогательно поздравил её с юбилеем.

27 июня Татьяна Васильевна отмечает 70-летие. Нежное обращение к матери Цимбалюк опубликовал в Instagram Stories.

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Актёр поделился воспоминаниями о Татьяне Васильевне: она преподавала французский язык, влюбила весь Корсунь во Францию и французскую культуру, а сейчас у неё есть онлайн-студенты со всего мира, которые продолжают учиться у неё дистанционно.

Тарас отдельно поблагодарил маму за поддержку его карьеры в киноиндустрии.

Мамочка, низкий поклон за образцовый статус "Хранительницы нашей семьи". Ваше поколение, и конкретно вы с папой, в какой-то мере пожертвовав собственными интересами и самореализацией, делали всё возможное и невозможное для нас с сестричкой. Я это запомнил на всю жизнь и всегда буду опорой для вас,

– написал Цимбалюк.

Мама Тараса Цимбалюка / Скриншот из Instagram-сторис

Для справки! Отец Тараса, Василий Васильевич, является известным историком и литературоведом. Старшую сестру актера зовут Ольга, она старше его на восемь лет.

Отдельно Цимбалюк восхитился тем, что мама и в 70 не останавливается: учится, путешествует и остаётся "легкой на подъём".

Просто будь, ма. Живи долго, большего мне грех желать,

– добавил актер в заключение.

Тарас Цимбалюк трогательно обратился к маме по случаю её 70-летия / Скриншот из Instagram-сторис

Напомним, недавно Святослав Вакарчук поделился редкими фотографиями с мамой Светланой Александровной, сделанными во время их поездки в Мукачево и Ужгород.