Тарас Цимбалюк объяснил, почему решил принять участие в "Холостяке"
- Тарас Цимбалюк решил принять участие в проекте "Холостяк" из-за нового телевизионного опыта и вызова в частности.
- Актер не состоит в отношениях и верит, что может встретить на шоу человека, который повлияет на его личную жизнь.
Актер Тарас Цимбалюк объяснил, почему решил принять участие в проекте "Холостяк". Он признался, что на такое решение повлияло несколько вещей.
Цимбалюк решил пообщаться с подписчиками в инстаграме, информирует Show 24. Актеру задали вопрос и о "Холостяке".
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Тарас Цимбалюк перечислил несколько причин, почему решил пойти на романтическое реалити-шоу "Холостяк". Актер отметил, что проект – новый телевизионный опыт для него и новый вызов.
У меня сложились отношения с СТБ: было сыграно много ярких ролей. Поэтому я доверяю, что и в этом формате родится что-то интересное для зрителей,
– написал он.
Также Цимбалюк поделился, что уже несколько месяцев не состоит в отношениях, поэтому может органично принять условия проекта. Актер верит, что может встретить на "Холостяке" человека, который "по-новому повлияет на его личную жизнь".
Также мне приятно еще и в таком амплуа соединиться со зрителями, которые давно следят за моим творчеством. И еще знаю, что для многих людей реалити-шоу "Холостяк" – любимый проект на телевидении, поэтому буду стараться сделать все, чтобы вы и в дальнейшем оставались фанатами этой программы,
– добавил Цимбалюк.
Тарас Цимбалюк – новый "Холостяк"
18 апреля телеканал СТБ объявил, что главным героем 14 сезона проекта "Холостяк" станет Тарас Цимбалюк. Премьера состоится осенью. Те, кто желает принять участие в реалити-шоу, уже могут заполнить анкету на сайте.
Цимбалюк был дважды женат. Первая жена актера – однокурсница Ангелина, вторая – визажистка и фотограф Тина Антоненко. Кроме того, Тарас был в отношениях с рестораторкой Светланой Готочкиной. Слухи об их расставании начали распространяться в сети в конце 2024 года.