Тарас Цимбалюк признался, какие женщины его привлекают
- Тарас Цимбалюк принял участие в проекте "Холостяк" и признался, что не ожидал такого внимания к шоу в сложное для страны время.
- Актер отметил, что его привлекают женщины с внутренним стержнем и самобытной энергией, которые не скрывают свою подлинность.
Тарас Цимбалюк высказался о своем участии в проекте "Холостяк". Также актер рассказал, какие женщины его привлекают.
В шоу "Тур звездами" Цимбалюк признался, что не был готовым к тому, что так много людей ждут эфиры "Холостяка", ведь страна переживает сложное время. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.
Журналистка Наталья Тур поинтересовалась у Тараса Цимбалюка, оправдались ли его ожидания. Актер ответил, что не мог ничего спланировать, ведь в проекте "Холостяк" участвовали девушки, которых он не знал.
Каждая из них – это отдельная эмоция, отдельная галактика, поэтому ничего спланировать нельзя было. Честно скажу, я очень скептически относился к проекту, но впечатления были превышены за мои ожидания,
– добавил Цимбалюк.
Тарас также поделился, что его привлекают женщины с внутренним стержнем и с "самобытной энергией".
Я очень не люблю людей, которые длительное время скрывают себя. Стараются быть фильтрованными, отбеленными, сковывают свое поведение. Мне всегда интересно идти за женщиной, которая имеет свою клевую, неповторимую энергию – это в первую очередь. Ясно, что потом уже я обращаю внимание на внешность и на все остальное. Но харизматичные девушки всегда меня интересовали больше всего,
– признался актер.
Кстати! Ранее Тарас Цимбалюк опубликовал в инстаграме сообщение, в котором признался, что не ожидал, что будет делиться интимными темами на всю страну. Актер отметил, что был довольно искренним в кадре.
14 сезон "Холостяка": главное
Напомним, что уже вышло 5 выпусков 14 сезона проекта "Холостяк". Борьбу за сердце актера продолжили девять девушек: Ирина Пономаренко, Юлия Коренюк, Надин Головчук, Ольга Дзундза, Ирина Кулешина, Валерия Жуковская, Дарья Романец, Оксана Шанюк и Анастасия Половинкина.
На "Холостяке" уже произошло два громких скандала. В 3 выпуске проект добровольно покинула обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия. Модель приняла такое решение после ссоры с девушками, которые обвинили ее в неискренности и отношениях с женатым мужчиной.
София заявила, что будет подавать в суд, однако пока не сообщила, на кого.
А вот в 5 выпуске Тарас Цимбалюк попрощался с Дианой Зотовой, которой пророчили победу. Дело в том, что модель призналась, что все еще испытывает чувства к бывшему парню.