Тарас Цимбалюк зізнався, які жінки його приваблюють
- Тарас Цимбалюк взяв участь у проєкті "Холостяк" і зізнався, що не очікував такої уваги до шоу в складний для країни час.
- Актор зазначив, що його приваблюють жінки з внутрішнім стрижнем і самобутньою енергією, які не приховують свою справжність.
Тарас Цимбалюк висловився про свою участь у проєкті "Холостяк". Також актор розповів, які жінки його приваблюють.
У шоу "Тур зірками" Цимбалюк зізнався, що не був готовим до того, що так багато людей чекають ефіри "Холостяка", адже країна переживає складний час. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.
Журналістка Наталія Тур поцікавилась у Тараса Цимбалюка, чи справдились його очікування. Актор відповів, що не міг нічого спланувати, адже у проєкті "Холостяк" брали участь дівчата, яких він не знав.
Кожна з них – це окрема емоція, окрема галактика, тому нічого спланувати не можна було. Чесно скажу, я дуже скептично ставився до проєкту, але враження були перевищені за мої очікування,
– додав Цимбалюк.
Тарас також поділився, що його приваблюють жінки з внутрішнім стрижнем і з "самобутньою енергією".
Я дуже не люблю людей, які тривалий час приховують себе. Намагаються бути фільтрованими, відбіленими, сковують свою поведінку. Мені завжди цікаво йти за жінкою, яка має свою кльову, неповторну енергію – це в першу чергу. Ясно, що потім уже я звертаю увагу на зовнішність і на все інше. Але харизматичні дівчата завжди мене цікавили найбільше,
– зізнався актор.
До речі! Раніше Тарас Цимбалюк опублікував в інстаграмі допис, в якому зізнався, що не очікував, що буде ділитись інтимними темами на всю країну. Актор зазначив, що був доволі щирим у кадрі.
14 сезон "Холостяка": головне
Нагадаємо, що вже вийшло 5 випусків 14 сезону проєкту "Холостяк". Боротьбу за серце актора продовжили дев'ять дівчат: Ірина Пономаренко, Юлія Коренюк, Надін Головчук, Ольга Дзундза, Ірина Кулешина, Валерія Жуковська, Дар'я Романець, Оксана Шанюк та Анастасія Половинкіна.
На "Холостяку" вже сталося два гучних скандали. У 3 випуску проєкт добровільно покинула володарка титулу "Міс Україна 2023" Софія Шамія. Модель ухвалила таке рішення після сварки з дівчатами, які звинуватили її у нещирості та стосунках з одруженим чоловіком.
Софія заявила, що подаватиме до суду, однак поки не повідомила, на кого.
А от у 5 випуску Тарас Цимбалюк попрощався з Діаною Зотовою, якій пророкували перемогу. Річ у тім, що модель зізналась, що все ще має почуття до колишнього хлопця.