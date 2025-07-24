Можно й*бн*ться, – Цимбалюк, который заболел во время съемок "Холостяка", рассекретил свой диагноз
- Украинский актер Тарас Цимбалюк сообщил об остром отравлении и поделился опытом лечения, включая шесть капельниц и медицинскую помощь из-за симптомов, такие как высокая температура и головные боли.
На днях украинский актер Тарас Цимбалюк сообщил об ухудшении самочувствия, а теперь поделился новыми деталями относительно своего состояния здоровья.
В частности, рассекретил свой диагноз. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Цимбалюка.
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Как оказалось, врачи диагностировали у Цимбалюка острое отравление.
Сегодня я – не "вау", но лучше, чем за прошедшие сутки... Вчера в меня залили шесть капельниц, дважды вызывал врачей... Потому что температура, ломало все тело, тошнота, понос и головные боли. Все это одновременно. Можно и*бн*ться, но близкие были рядом. И квалифицированные врачи вовремя подхватили вирус под свой контроль,
– рассказал актер.
По словам Тараса, он до сих пор не знает, где именно подхватил вирус. Медики предполагают, что заражение могло произойти через пищу, воду или другие бытовые факторы.
Напомним, в этом году Тарас Цимбалюк стал новым "Холостяком". Сезон романтического реалити с его участием уже активно снимают. Съемки "Холостяка 14" начались еще 19 июня и сейчас в самом разгаре. Накануне наша редакция писала о том, как прошла первая вечеринка на "Холостяке" с Цымбалюком.