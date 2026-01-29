Таких голосов мало в Украине, – Тополя назвал имена лучших новых украинских артистов
- Тарас Тополя назвал пять лучших новых украинских артистов, среди которых ADAM, YAKTAK, группа TemberBlanche, Рома Майк, и Ostap Dvirko.
- Тополя отметил уникальность, талант и вклад каждого из этих артистов в современную украинскую музыку.
Лидер группы АНТИТИЛА Тарас Тополя высказался о молодых украинских музыкантах. Он назвал тех артистов, которых считает одними из лучших прямо сейчас.
Тарас Тополя первым назвал ADAM – Михаила Клименко, который умер в декабре 2025 года от туберкулезного менингита. Певец в интервью BLIK.ua признался, что слушал его еще с 2016 – 2017 года. Он подчеркнул, что музыка ADAM звучала "сочно и изысканно".
В список 5 лучших новых музыкантов лидер группы АНТИТИЛА добавил Ярослава Карпука – YAKTAK. По мнению Тараса Тополи, этот певец сделал себя сам.
У него невероятно красивый баритон, с которым он выигрывал многочисленные конкурсы с народными и классическими песнями. Когда мы вернулись с войны, я уже увидел, что парень собирает людей в больших залах. Он начал создавать собственный материал, писать свои песни очень качественно. Таких голосов очень мало в Украине,
– отметил Тополя.
Также лидеру АНТИТИЛ нравится группа TemberBlanche. Он считает, что это искренняя, легкая и светлая музыка.
Среди рэперов Тарас Тополя отметил Рому Майка. Также исполнитель поделился именем певца, о котором узнал не так давно.
"Недавно открыл для себя исполнителя Ostap Dvirko, советую послушать "Лелий", – сказал Тополя.
Ostap Dvirko – "Лелий": смотрите видео онлайн
Обратите внимание! Ранее Тарас Тополя стал жертвой мошенников. Его друзьям и близким начали приходить телефонные звонки и сообщения якобы от имени Тараса. Певец в своем инстаграме подчеркнул, что его номер не изменился.
Что известно о смерти Михаила Клименко?
- Лидер группы ADAM около двух месяцев боролся с тяжелой болезнью – туберкулезным менингитом. 19 ноября 2025 года стало известно, что он находится в коме.
- 7 декабря Михаил Клименко ушел из жизни. У него осталась жена Александра и двое детей.
- Прощание с музыкантом состоялось в Киеве 9 декабря. Церемония прошла в Национальной филармонии Украины.